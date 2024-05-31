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У Києві внаслідок обстрілу без світла залишались близько 600 абонентів — Міненерго
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У Києві внаслідок обстрілу без світла залишались близько 600 абонентів — Міненерго

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Енергетика
Працівники-енергетики ремонтують пошкоджену під час бойових дій залізничну контактну мережу на одній із ділянок у Харківській області, 5 серпня 2023 року. УНІАН

Після обстрілу в ніч на 31 травня у Києві без світла залишались близько 600 абонентів, на Хмельниччині та Закарпатті через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що у Києві внаслідок російської атаки зруйновано енергетичне обладнання, знеструмлювалися 560 приватних будинків та 32 установи в одному з районів. На ранок більшість споживачів заживлено. Залишаються без світла близько 10 приватних будинків і 1 юридичний споживач. Тривають відновлювальні роботи.

Також у Харківській області внаслідок ворожих ударів без газопостачання залишилися близько 400 споживачів.

Крім того у Міненерго повідомили, що у Дніпропетровській та Кіровоградській областях сталося масштабне технологічне порушення в мережах операторів системи розподілу. Одночасно знеструмилися дві повітряні лінії, внаслідок чого без електропостачання залишилися місцева промисловість, побутові споживачі та залізниця. Наразі усіх споживачів заживлено.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 14 864 МВт*год. Експорту не передбачається.

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У Повітряних силах вказали, що загалом росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

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