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Військо РФ завдало ракетного удару по Києву
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Військо РФ завдало ракетного удару по Києву

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Військо РФ завдало ракетного удару по Києву
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару по Києву під ранок 31 травня 2024 року. КМВА

Під час останньої повітряної тривоги під ранок 31 травня військо РФ завдало по Києву ракетного удару. За попередніми даними, росіяни застосували крилаті ракети. Сили протиповітряної оборони знищили усі цілі.

Про це зранку повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

"За даними оперативного зведення на цю хвилину — без жертв. Інформація уточнюється", — написав Попко станом на 5:35 ранку.

Він додав, що тип та кількість застосованого військом РФ озброєння нададуть Повітряні Сили.

Станом на 7:43 у КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву пожежею пошкоджені:

  • приватне домоволодіння СТО,
  • автомийка,
  • 6 легкових авто,
  • складське приміщення.

Горіло на площі приблизно 120 м2.

Інформація стосовно потерпілих та загиблих станом на 7:43 ранку відсутня.

У столиці вночі 31 травня повітряну тривогу оголошували з 3:19 до 3:36 та з 4:50 до 5:16.

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