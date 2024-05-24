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В Україну повернулось ще 10 дітей з російської окупації — Save Ukraine
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В Україну повернулось ще 10 дітей з російської окупації — Save Ukraine

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Команда благодійників із Save Ukraine повернула з російської окупації ще десятьох українських дітей, серед яких семеро — з багатодітної родини. Наймолодшій дитині всього 9 місяців.

Про це у Telegram 24 травня повідомив засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, це для організації це було "не простим" завданням, оскільки малюк народився в окупації, а видані окупаційною владою документи в Україні є недійсними.

"Ми змогли виготовити нові документи та знайшли спосіб передати їх на ТОТ, що було викликом не лише через сильні обстріли, перебої зі зв'язком, а і через ризик бути викритими", — пояснив Кулеба.

При цьому багатодітній родині довелось подолати 2,5 кілометри пішого гуманітарного коридору.

"Цей перехід дався їм дуже важко: малеча плакала, нервувала, а бабусю, в якої різко погіршилося здоров'я, довелося везти на колісному кріслі", — додав він.

Загалом станом на сьогодні Save Ukraine повернула в Україну вже 345 дітей.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію. Про це повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

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