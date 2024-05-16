Наразі в сім'ях опікунів та піклувальників проживає майже 46 тисяч дітей, тобто троє з чотирьох дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування живуть сьогодні в родинах опікунів.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

У міністерстві нагадали, що для фінансової підтримки таких родин держава надає відповідні виплати.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, становить:

на дітей до 6 років — 6 407,5 грн (2,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку);

на дітей до 6 років з інвалідністю — 8 970,5 грн (3,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку);

на дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн (2,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 грн (3,5 прожиткові мінімуми для дітей цього віку).

Ця виплата адресується опікуну, але кошти є власністю дитини. Ці гроші можна як відкладати на рахунок дитини, поки вона зможе сама ними розпоряджатися, так і використовувати на її потреби (при цьому опікуном щотри місяці подається звіт про витрачені суми).

Щоб отримати допомогу, опікун чи піклувальник має подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Також подаються наступні документи:

копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини;

довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Раніше Міністерство соціальної політики України та Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей 15 травня запустили єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей. Проєкт має назву "Україна для кожної дитини".