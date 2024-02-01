Після ордеру на арешт Путіна стало легше повертати українських дітей — Лубінець

Після ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна стало легше повертати українських дітей, яких вивезли росіяни, — зокрема, бо активізувалася міжнародна спільнота.

Про це Лубінець розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

Попередній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який заснував і керує благодійною організацією Save Ukraine, раніше казав, що після ордеру дітей навпаки стало важче повертати, адже кожен такий випадок — доказ міжнародного злочину.

Але з досвіду Лубінця, все ж стало простіше привозити дітей додому з окупованих територій України чи з території Росії.

"Я кажу про ті процеси, в яких я безпосередньо беру участь. На мій погляд, без ордера на арешт з боку МКС нам би не вдалось повернути дітей з найбільш складними справами — Богдана Єрмохіна, Вероніку Власову. Я можу називати багатьох дітей, яких росіяни відмовлялись повертати і навіть говорити про них. А тепер — вони в Україні", — пояснив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що до ордера МКС світ не надто реагував на депортацію українських дітей. "Це рішення стало як холодний душ для лідерів, і всі почали не просто «глибоко занепокоюватись», а нарешті почали діяти", — сказав посадовець.

Він також актуалізував цифри щодо депортованих і повернених дітей. Ідентифікацію про те, що дитину справді депортували росіяни, в офісі омбудсмена мають 19 546 дітей — така сама цифра називалась і 2 місяці тому.

Станом на кінець січня 2024 року Україні вдалося повернути 518 дітей, серед яких 388 — ті, кого Росія депортувала на свою територію.

Що відомо про ордер МКС на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Якщо вони виїдуть за територію Росії в країни, які є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.

Речниця російського МЗС Захарова заявила, що ордер МКС на арешт Путіна "не матиме для Росії жодного значення", адже країна не є учасницею Римського статуту та не зобов'язана дотримуватися рішень МКС.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, виданий Міжнародним кримінальним судом, не має строку давності.