Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 10 травня під час години запитань до уряду заявила, що Угода про Асоціацію України з Євросоюзом не каже нічого про територаільні обмеження держави — це не вплине на склад в Україні в ЄС Криму та регіонів Луганщини та Донеччини, які анексувала Росія.

Про це повідомив кореспондент Суспільного.

"Стосовно війни і членства в ЄС. Це принципова моя позиція, яка ґрунтується на юридичних аргументах, які пов'язані з процесом підписання Угоди про Асоціацію. Угода про Асоціацію була підписана, коли Крим був анексований і коли почалися військові дії в Донецькій і Луганській областях. Але Угода не містить жодного слова, пов'язаного з її територіальним застосуванням. Так само, як і договір про членство України не має містити таких обмежень", — сказала урядовиця.

Вона додала, що існує спеціальна процедура Єврокомісії, яка передбачає рекомендацію щодо здійснення діяльності на території країни, в якій частина територій не є під ефективним контролем. Так було у Кіпрі.

"Тому ми будемо виходити в свої переговорній рамці з того, що не може бути жодних обмежень щодо територіального застосування Угоди. Єврокомісія буде всюди, від Севастополя до Києва", — наголосила Стефанішина.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

14 грудня 2023 року голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери Євросоюзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ у ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує розпочати переговори з Євросоюзом стосовно вступу до липня.