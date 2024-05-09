Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом — Зеленський

Україна активно готує на червень наступний етап зближення із Євросоюзом, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 9 травня.

Як повідомив Зеленський, 9 травня було багато міжнародної комунікації. Президент, зокрема, відзначив, візит в Україну президентки Європарламенту Роберти Мецоли. З нею обговорили, які ще політичні та оборонні кроки потрібні, щоб українці могли витримати всі удари й зірвати російські наступальні та дестабілізаційні плани.

Зеленський також подякував учасникам другого саміту українських та європейських громад, який відбувся у Києві.

“Були представлені країни Європейського Союзу, а також Сполучені Штати. Дуже важливо, що є угоди про співпрацю між нашими громадами та громадами і компаніями країн-партнерів: Німеччини, Польщі, Молдови, Словаччини, Австрії, Румунії, Сполучених Штатів. Це і для розвитку медицини в Україні, реабілітаційних можливостей у наших громадах, а також для розвитку транспорту, для відбудови”, — сказав Зеленський.

Говорячи про міжнародну комунікацію, Зеленський відзначив президента Європейської ради Шарля Мішеля, а також розповів про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України”, — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна заслуговує на це, і Євросоюзу потрібен цей крок. Зп словами Зеленського, це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу.

“І також мені було приємно сьогодні почути повну підтримку нашими європейськими друзями Саміту миру – я вдячний кожному лідеру, які вже підтверджують свою участь у Саміті та готові дієво нам допомагати в залученні лідерів… Сьогодні я особисто у розмовах запросив на Саміт президентів Молдови, Чехії та Гани, Прем’єр-міністра Ірландії”, — розповів президент.

Зеленський додав, що обговорив із партнерами й двосторонній порядок денний.

“Молдова – маємо очевидні спільні виклики і допомагаємо одне одному. Чехія – я подякував за ініціативу щодо артилерії, і головне зараз – повна й невідкладна реалізація ініціативи. Гана – світ залежить від стабільності й розвитку Африки. Нещодавно ми відкрили Посольство в Гані, ця країна тепер має нового акредитованого Посла в Києві. Разом можемо додати більше сили нашим частинам світу. Ірландія – я подякував за підтримку нашої держави та людей, подякував за те, що Ірландія справді старається допомогти нам і політично, і також у захисті життя – у розмінуванні нашої землі”, — сказав президент.

Він відзначив, що цей день і цей тиждень додали іще підтримки українським воїнам, державі, дипломатії, а аткож Саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час зустрічі у Києві 9 травня обговорили, що відбувається на фронті, до чого готуються окупанти РФ, також важливість подальшої вчасної оборонної підтримки України та проведення саміту миру у Швейцарії.