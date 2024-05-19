На Донеччині енергетики потрапили під удар російсього дрона. Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне споживання. У нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Обмеження на сьогодні поки не плануються.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Так, на Донеччині бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт потрапила під удар російського “Ланцета”. Ніхто не постраждав. Працівники згорнули роботи та поїхали з місця події.

Крім того, на Донеччині внаслідок бойових дій відключалась одна з повітряних ліній обленерго, знеструмлювались підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.

Внаслідок пошкоджень газопроводів через російські обстріли у Сумській області припинено газопостачання 267 абонентам, у Харківській області — 68 абонентам.

Зазначається, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі.

У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. Також отримання надлишків електроенергії з Польщі передбачається вдень 19 травня.

З 18:00 до 24:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

19 травня у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Залучення аварійної допомоги можливе і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії.

“Обмеження на сьогодні поки не плануються, але Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання”, — наголосили у Міненерго.

Енергетики звертають увагу, що важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промислових споживачів просять максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 13 159 МВт*год. Експорту не передбачається.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У Повітряних силах вказали, що загалом росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".