НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Директор Центру досліджень енергетики: влітку не уникнути обмежень побутових споживачів
ЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяВторгнення Росії в УкраїнуЕКОНОМІКАПодіїЕнергосистемаЕкономікаВійна

Директор Центру досліджень енергетики: влітку не уникнути обмежень побутових споживачів

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Директор Центру досліджень енергетики: влітку не уникнути обмежень побутових споживачів
Електромережі. Getty Images

Ситуація в енергосистемі України об’єктивно складна, є дефіцит електроенергії, пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, зараз треба змиритися з тим, що це нормальний стан для української енергосистеми, поки не відбудують достатньо потужностей і не побудують нові замість знищених. В липні-серпні доведеться обмежувати побутових споживачів.

Про це Харченко сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Коментуючи виділення урядом понад 7 млрд гривень на відновлення енергосистеми, Харченко сказав, що це гроші, які необхідні фактично для найгарячіших ремонтів, які зараз відбуваються.

“Це для того, щоб відновлювати те, що можна відновити, для того, щоб ті енергоблоки, які можливо ремонтувати, які не зруйновані остаточно, відновити до опалювального сезону. Загально сума потреб значно більша. але це добрий крок для того, щоб готуватися до зими. Це абсолютно необхідні гроші”, — пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Він додав, що українці живуть у сиьуації “відновили — знову прилетіло” з жовтня 2022 року. За його словами, є об’єкти, які відновлювалися по 10-11 разів.

“Вони є ключовими для нашої енергосистеми. Їх атакують — ми їх відновлюємо. Якщо їх не відновлювати, не буде електрики у споживачів. Це змагання, вони навчаються швидше знищувати, ми захищати і відновлювати. Це об’єктивне життя сьогодні”, — сказав Харченко.

Він пояснив, що від того, щоб почалися обмеження для приватних споживачів, Україну відокремлює тільки низьке споживання в цілому через сезонність. Зараз, відзначив він, найменше споживання протягом року.

“Але як тільки почнеться зростання споживання — а одночасно нас очікують ремонти в тому числі атомних енергоблоків — я не бачу альтернативи в липні-серпні, коли споживання зростає максимально, тому, що доведеться обмежувати споживачів”, — сказав Харченко.

Він додав, що це не значить, що споживачі будуть по пів доби без електрики. Мова йде про обмеження на 1-2 години. Але цього, за його словами, майже не уникнути.

Топ дня
Фінал &quot;Євробачення-2024&quot;: де дивитися і як голосувати
Фінал "Євробачення-2024": де дивитися і як голосувати Важливо
Харків, обстріл
РФ розпочала наступ на Харківщині, США виділили Україні 400 млн доларів. 807 день війни. Онлайн Важливо
Росія готувала теракти у Києві на 9 травня — СБУ
Росія готувала теракти у Києві на 9 травня — СБУ
Генштаб ЗСУ зведення, ситуація на фронті, наступ РФ на сході
Генштаб: на фронті за добу відбулося 104 бойових зіткнення
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні за добу військо РФ втратило 1320 військових — Генштаб

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Дізнайтесь більше
Вночі обмежували промислових споживачів ввечері залучатимуть аварійну допомогу — Міненерго
Вночі обмежували промислових споживачів, ввечері залучатимуть аварійну допомогу — Міненерго
Галущенко, посол Японії, оперативна допомога енергетиці
Японія надасть оперативну допомогу українській енергетиці
Ситуація зараз одна з найскладніших: уряд виділив понад 7 млрд на відбудову енергосистеми
"Ситуація зараз одна з найскладніших": уряд виділив понад 7 млрд на відбудову енергосистеми
Ситуація в енергосистемі є непростою, є графіки погодинного відключення Міненерго
Заступник міністра енергетики: ситуація в енергосистемі залишається непростою, є графіки погодинного відключення
На початок