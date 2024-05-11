Ситуація в енергосистемі України об’єктивно складна, є дефіцит електроенергії, пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, зараз треба змиритися з тим, що це нормальний стан для української енергосистеми, поки не відбудують достатньо потужностей і не побудують нові замість знищених. В липні-серпні доведеться обмежувати побутових споживачів.

Про це Харченко сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Коментуючи виділення урядом понад 7 млрд гривень на відновлення енергосистеми, Харченко сказав, що це гроші, які необхідні фактично для найгарячіших ремонтів, які зараз відбуваються.

“Це для того, щоб відновлювати те, що можна відновити, для того, щоб ті енергоблоки, які можливо ремонтувати, які не зруйновані остаточно, відновити до опалювального сезону. Загально сума потреб значно більша. але це добрий крок для того, щоб готуватися до зими. Це абсолютно необхідні гроші”, — пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Він додав, що українці живуть у сиьуації “відновили — знову прилетіло” з жовтня 2022 року. За його словами, є об’єкти, які відновлювалися по 10-11 разів.

“Вони є ключовими для нашої енергосистеми. Їх атакують — ми їх відновлюємо. Якщо їх не відновлювати, не буде електрики у споживачів. Це змагання, вони навчаються швидше знищувати, ми захищати і відновлювати. Це об’єктивне життя сьогодні”, — сказав Харченко.

Він пояснив, що від того, щоб почалися обмеження для приватних споживачів, Україну відокремлює тільки низьке споживання в цілому через сезонність. Зараз, відзначив він, найменше споживання протягом року.

“Але як тільки почнеться зростання споживання — а одночасно нас очікують ремонти в тому числі атомних енергоблоків — я не бачу альтернативи в липні-серпні, коли споживання зростає максимально, тому, що доведеться обмежувати споживачів”, — сказав Харченко.

Він додав, що це не значить, що споживачі будуть по пів доби без електрики. Мова йде про обмеження на 1-2 години. Але цього, за його словами, майже не уникнути.