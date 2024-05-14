Що відомо про відключення світла в Україні

Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 00:00 "Укренерго" вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення електроенергії в усіх регіонах України.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Відключення світла у столиці та на Київщині

Як повідомили у ДТЕК, надвечір 14 травня в Києві та Київській області почали діяти екстрені відключення електроенергії.

Зазначається, що екстрені відключення світла застосовують без попередження через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок постійних російських обстрілів.

"Якщо у вас дома є світло, просимо споживати його розумно. Це стане великою допомогою для енергосистеми", — закликали в ДТЕК.

В компанії YASNO зауважують, що енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло киянам.

"На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми", — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку у КМВА повідомили, що в столиці є "незначні обсяги відключень", які становлять близько 10% споживачів. Вони діятимуть орієнтовно до 23:00. Для промислових споживачів так само є обмеження.

Серед причин зникнення світла також називають зростання споживання електроенергії через прохолодну погоду.

На Київщині теж можуть вимикати електроенергію без попередження, оскільки графіки не діють, попередив голова ОВА Руслан Кравченко.

Відключення світла на Львівщині

У Львівській області також ввели графіки аварійних відключень електроенергії.

Як повідомила Суспільному речниця "Львівобленерго" Галина Петрушка, ввечері, 14 травня, в області запровадили аварійні відключення електроенергії. Під час аварійних відключень не діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Відключення світла на Одещині

На Одещині також запровадили екстрені відключення світла за розпорядженням "Укренерго".

Як повідомили у місцевому офісі ДТЕК, під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.

Відключення світла на Чернігівщині

У Чернігівській області 14 травня застосовано першу та другу чергу графіків аварійного відключення електропостачання, а також спеціальний графік аварійних відключень, що стосуються побутових споживачів.

Атака РФ на українські енергооб'єкти 8 травня

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У Повітряних силах вказали, що загалом противник застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

Попередні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.