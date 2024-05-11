Укрзалізниця вимкнула підсвічування на п'ятьох найбільших вокзалах

З метою економії у години пік Укрзалізниця вимикатиме підсвічування фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Йдеться про Київ, Львів, Дніпро, Одесу та Харків.
Про це повідомили на Facebook-сторінці УЗ.
"Укрзалізниця" економить споживання електроенергії разом з усією країною. У пікові години вимкнули підсвічування фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова", — йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що у разі потреби на вокзалах почнуть працювати пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.