Україна у весняну погоду, як тепер, споживає 12 ГВт енергогенерації, тому втрата 8 ГВт потужностей упродовж кількох тижнів через обстріли армії РФ — має величезні наслідки.

Про це в ефірі Українського радіо розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Для ілюстрації навесні в погоду, подібну до тієї, яка зараз, вся країна витрачає 12 ГВт потужності. Взимку, в холод, коли температура -10, там потрібно 18-19 ГВт", — підкреслив Харченко.

На його думку, українська електроенергетика нині тримається на запасі міцності, атомних електростанціях, які не атакує російська армія, та допомозі ЄС.

"Зараз ми тримаємося саме на тому, що країни-сусіди надають нам допомогу і у вигляді імпорту, і у вигляді аварійної допомоги буквально щоденно", — наголосив експерт.

На його думку, підвищувати тарифи для населення потрібно, це створить ринкову ціну і люди самі знизять споживання електроенергії у пікові години та перемістять його на час, коли електрика дешевша.

Щодо відновлення пошкодженої енергетики, то Харченко вважає, що Україні потрібно щонайменше 2,7 млрд доларів.

"За нашими базовими підрахунками треба як мінімум 2,7 млрд, щоб відновити електроенергетику до нормального стану, коли ми зможемо ефективно забезпечувати всіх українців та українські бізнеси електроенергією в повному обсязі. І ці гроші немає де взяти. Єдиний шанс ― це залучення приватних інвестицій", — відзначив Олександр Харченко.

9 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024/25 років заявив, що через масовані обстріли з боку російських окупаційних військ Україна за кілька тижнів втратила 8 ГВт енергогенерації, що призвело до збитків у понад 1 млрд доларів.