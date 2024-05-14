Сучасні хмарочоси, магазини та сонячні пляжі – це впізнавані риси Дубаю (Об'єднані Арабські Емірати, ОАЕ), близькосхідного фінансового центру, відомого як ігровий майданчик для найбагатших людей світу. Але Дубай також має "темну" репутацію податкової "гавані", головного пункту призначення для нелегальної готівки та центру відмивання грошей, часто – через нерухомість.

Про це йдеться у проєкті Dubai Unlocked. Журналісти з понад 70-ти медіа з усього світу об’єднали зусилля та проаналізували дані про тисячі об'єктів нерухомості в Дубаї, переважно за 2020 і 2022 роки. З українського боку у розслідуванні взяли участь журналісти "Слідство.Інфо" та "Схем" (проєкт "Радіо Свобода").

Зазначається, що це витік даних здебільшого з земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ. Дані були отримані Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS), що вивчає міжнародну злочинність і конфлікти. Згодом їх передали норвезькому фінансовому виданню E24 та проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який координував роботу над ексклюзивним масивом даних десятків ЗМІ з усього світу.

Журналісти дослідили частину цих даних, верифікували їх, в тому числі за допомогою транзакцій, і виявили серед власників елітної нерухомості в Дубаї чимало українців — експосадовців: нардепів, суддів, прокурорів, керівників держпідприємств та їхніх родичів.

Міністр екології часів Януковича

Микола Злочевський – міністр екології та природних ресурсів України часів президентства Віктора Януковича та колишній народний депутат від "Партії регіонів". Засновник однієї з найбільших компаній із видобутку газу Burisma Group. У 2023-му році його статки оцінили у 225 млн доларів.

Згідно з даними Дубайського витоку, у липні 2019 року Злочевський придбав одразу двоє апартаментів у Дубаї – в елітному житловому комплексі на березі Перської затоки на самій Palm Jumeirah – W Residences Dubai — The Palm, названому так через W-подібну форму будівлі.

Згідно з даними транзакцій, які журналісти проєкту Dubai Unlocked отримали з дубайських реєстрів, апартаменти загальною площею понад 1700 квадратних метрів обійшлися ексміністру у майже 11 млн доларів.

Ця нерухомість, як з’ясували журналісти, ніколи не здавалася в оренду, тож, скоріше за все, ними користувалася тільки родина Злочевського. Медіа писали про те, що колишній високопосадовець багато часу проводив в ОАЕ.

Під час придбання квартир у Дубаях Злочевський вже був не при владі й згодом його оголосили у розшук. Експосадовець мав статус підозрюваного у так званій "справі Курченка" – йшлося про створення злочинної організації, члени якої впродовж 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств.

Зокрема, Злочевського підозрювали у розкраданні кредиту НБУ, який був виділений "Реал Банку" Курченка – його в часи Януковича називали "младо-олігархом". Згодом, коли справу передали до НАБУ, Злочевський запропонував правоохоронцям рекордний хабар у 6 млн доларів, під час передачі якого затримали посередників з оточення колишнього міністра.

Поки тривав судовий процес у цій справі, Злочевський переоформив квартири у W Residences Dubai — The Palm на доньку Анну Злочевську (на неї та на іншу доньку Каріну ексміністр зрештою переписав і свій газовидобувний бізнес).

Анна Злочевська залишається власницею дубайського майна і досі, станом на 2024 рік. Відповідно до витоку, в операціях з нерухомістю родина Злочевських використовувала паспорти громадян Кіпру – першими про кіпрське громадянство розповіли журналісти Al Jazeera.

У 2023-му історія про хабар завершилася. Ексміністр визнав провину у спробі підкупу – угоду зі слідством затвердив ВАКС. Згідно з нею Злочевський віддав понад 600 млн гривень на ЗСУ – закупівлю дронів та іншу допомогу українським підрозділам.

Колишній нардеп і президент "Мотор Січі" Богуслаєв

Зазначається, що В’ячеслав Богуслаєв та його син Олександр скуповували у Дубаях нерухомість з 2009-го по 2018-й роки. За допомогою дубайського витоку даних, журналістам вдалось відшукати у родини щонайменше 19 апартаментів та офісних приміщень в декількох елітних районах міста загальною вартістю у 15 мільйонів доларів.

Одна з квартир була записана на самого Богуслаєва-старшого, який нині перебуває у СІЗО за підозрою у колабораціонізмі, решта помешкань – на сина. І про ці родинні апартаменти не було відомо раніше. Йдеться про житло площею 106,4 квадратних метри в Al Msalli, дві 105-метрові – в Al Nabat B8 та 937-метрову – в Palme Couture Residences. Та по одній квартирі в комплексі Al Haseer B7 – площею 105,9 та в Al Sultana – на 106,3 квадрата. І ще двоє апартаментів в Aquamarine – 155,8 та 210,5 метрів.

Крім цього, Богуслаєви придбали в Дубаї ще 6 об'єктів нерухомості, а саме: квартири в Burj Khalifa, Emirates Crown Tower та 4 офісних приміщення в Jumeirah Business Centre 1.

Журналісти звернули увагу, що наразі родина Богуслаєвих почала продавати нерухомість в ОАЕ, починаючи з 2019 року.

За допомогою витоку даних транзакцій з купівлі-продажу дубайської нерухомості, медійники порахували, що від продажу майна Богуслаєвим могли виручити 3,5 млн доларів. Ще 1,5 млн, згідно з даними Дубайського земельного реєстру, родина заробила перед продажем, здаючи апартаменти в оренду. Під час цих операцій з нерухомістю в ОАЕ, як свідчать записи з реєстру, Олександр Богуслаєв використовував паспорт громадянина острівної держави Гренада.

Ексзаступник прокурора Одещини Корнілов

У Дубайському витоку є і колишній заступник прокурора Одеської області Олег Корнілов.

Згідно з даними з офіційного земельного реєстру Дубаю, Корнілов придбав в ОАЕ дві квартири та готельні апартаменти загальною вартістю понад 400 тисяч доларів.

Відповідно до транзакцій, власником двох квартир він став у грудні 2011 року та на початку 2012 року. На той час Корнілов вже став заступником головного прокурора Одещини. За студію площею 47 та 38 квадратних метрів у преміумкомплексі Jumeirah Bay X1 Tower, побудованому з виходом до штучного озера та з розташованими неподалік із пляжами Перської затоки, прокурор заплатив загалом понад 180 тисяч доларів США.

Згодом Корнілов перейшов на посаду заступника начальника слідчого управління обласної прокуратури, а ще пізніше став і керівником підрозділу. Але у 2014-му, після Революції Гідності, був люстрований – його звільнили з посади відповідно до закону "Про очищення влади". Того ж року він почав судитися – подав позов до Одеського окружного адмінсуду на прокуратуру, щоб його поновили на роботі з виплатою зарплати за період "вимушеного прогулу" та зняли 10-річну заборону обіймати посади.

Поки тривала судова тяганина, Корнілов, відповідно до транзакцій, у 2016-му році інвестував у готельні апартаменти на 48 квадратних метрів в елітному районі Дубаю – в комплексі Aykon City-Tower B – за понад 210 тисяч доларів США. Тоді це була недобудова, остаточно комплекс звели у вересні 2023 року. І нині на офіційному сайті забудовника Damac трьома мовами, в тому числі російською, активно заманюють нових покупців.

Поки будувався комплекс Aykon, Корнілов у 2020-му вирішив продати апартаменти в Jumeirah Bay X1 Tower – студію на 38 квадратів за майже 100 тисяч доларів. В тому ж році Одеський окружний адмінсуд ухвалив рішення відновити Корнілова на посаді начальника слідчого управління прокуратури Одеської області, а через рік, у 2021-му, місцевий апеляційний адмінсуд остаточно це рішення закріпив. Йому також виплатили понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за "вимушений прогул" з 2014 року.

Обидві студії в Jumeirah Bay X1 Tower Корнілов здавав в оренду, починаючи з 2014-го – про що свідчать дані транзакцій, які є у розпорядженні журналістів. Сукупно йому вдалося заробити на такій діяльності понад 100 тисяч доларів США. Згодом, після поновлення на посаді, Корнілов продав і другу нерухомість в Jumeirah Bay X1 Tower – у листопаді 2023 року. Нині у власності Корнілова лишається готельний номер у Aykon City-Tower B.

Після поновлення Корнілов залишався на посаді понад рік, а вже у серпні 2022-го звільнився "за власним бажанням". Але в жодній декларації – як при звільненні, так і після – про нерухомість в ОАЕ не згадав. Як і його дружина, яка станом на 2013 рік також була прокурором Одеської обласної прокуратури й також подавала декларацію кандидата на посаду начальника відділу регіонального представництва Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини у південних областях у 2018 році.

Колишня дружина судді часів Януковича

Серед власниць дубайської нерухомості є Світлана Ємельянова, офіційно ексдружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова.

За допомогою Дубайського витоку журналісти з’ясували, що у її власності – три квартири в житловому комплексі Sadaf 6 в елітному районі Дубай Маріна. Кожна – площею 123 квадратні метри, їхня загальна вартість 1,8 млн доларів.

Першу квартиру Ємельянова придбала за майже 650 тисяч доларів у грудні 2014-го. До 2014 року включно Світлана Ємельянова була депутаткою міськради Донецька від "Партії регіонів". Зі своїм чоловіком вона розлучилася восени того ж року, після Революції Гідності, тоді ж суддею Ємельяновим зацікавились правоохоронці у справі щодо можливого втручання в автоматизований розподіл справ між суддями.

Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що розлучення Ємельянових могло бути фіктивним для приховування іншого елітного майна за кордоном. Адже суддя регулярно відвідував Відень, де мешкала Світлана Ємельянова з дітьми, також колишнє подружжя продовжувало разом відпочивати та мати спільний побут. Тоді ж журналісти розповіли про одну з квартир в ОАЕ: у ЖК The Residences North в сусідньому районі Palm Jumeirah. Але відповідно до дубайського реєстру, Світлана Ємельянова вже її продала, за 486 тисяч доларів.

Інші дві квартири ексдружина судді офіційно придбала у 2017 та 2018 роках за 620 тисяч доларів та 560 тисяч відповідно.

Артура Ємельянова називають обличчям суддівської системи часів Віктора Януковича. Тоді він блискавично піднявся кар’єрними сходами від заступника голови Донецького обласного госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України. Ємельянов здійснював правосуддя до 2017 року, але продовжував отримувати зарплату до 2021-го – допоки його не звільнили з посади за "вплив на суддів". Після цього колишній суддя зайнявся в Україні адвокатською діяльністю.

У 2023 році Ємельянов знов потрапив у новини, коли до нього з обшуками прийшли співробітники ДБР. Тоді йшлося про розслідування можливого посібництва колишнього заступника голови Вищого господарського суду України державі-агресору Росії. Повідомлялось, що у справі фігурує і Світлана Ємельянова.

Ексрегіонал та лобіст ЄДАПС

Василь Грицак – колишній народний депутат від "Партії регіонів", він же ексзаступник голови Державної міграційної служби. Але найчастіше його прізвище звучить поруч із назвою ЄДАПС.

Згідно з даними дубайського витоку, родина Грицака придбала в ОАЕ дві квартири за понад 700 тисяч доларів.

Першу – у житловому комплексі The Fairways North Tower, що має відкритий басейн, фітнес-центр, сад та терасу. Апартаменти площею 72 квадратних метри Грицак купив там у 2010-му за 216 тисяч доларів. Згідно з транзакціями з Дубайського земельного реєстру, він переоформив цю квартиру у 2019 році на старшого сина Ігоря. Який і досі є власником апартаментів.

Друга квартира площею 123 квадрати була придбана у 2011 році – на суму близько півмільйона доларів – у комплексі Ocean Heights. Нині її власники – дружина Наталія Грицак та молодший син.

Згідно з даними транзакцій, обидві квартири власники здавали в оренду. На цьому заробили понад 370 тисяч доларів.

Найчастіше про Грицака згадують в контексті ЄДАПСу – монополіста 2000-х у сфері друку закордонних паспортів, називаючи ексрегіонала "лобістом" цього бізнесу.

Чому вони обрали ОАЕ

"Корупціонери та політики, які уникають публічної відповідальності, використовують секретні юрисдикції, такі як Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), щоб приховати свої активи на видноті у всіх", — сказала Марія Джудітта Борселлі, менеджерка портфоліо в C4ADS.

Влада ОАЕ посилила правила боротьби з відмиванням грошей в останні роки. Це трапилось після того, як "Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей" (FATF), заснована G7 міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей, у 2022 році додала ОАЕ до свого "сірого списку" за неспроможність ефективно боротися з незаконними грошовими потоками.

Однак після того FATF відзначила ОАЕ за «значний прогрес» і звільнила їх від додаткового моніторингу. Деякі експерти вважають таке рішення передчасним.

Колін Пауерс, старший науковий співробітник і головний редактор програми Noria MENA, незалежної некомерційної дослідницької організації, вважає, що ринок нерухомості залишається привабливим для зберігання багатства, і дає можливість покупцям ховати свою власність за трастами, холдинговими компаніями та фондами.

"Нещодавні реформи кримінального кодексу та судової системи могли бути достатніми, щоб виключити Дубай із сірого списку FATF цієї зими, але вони суттєво не змінили природу ринку нерухомості", — пояснив Пауерс.

Директор британського Центру фінансів та безпеки Том Кітінґ у коментарі "Схемам" заявив, що історично склалося так, що ОАЕ були місцем, де "ваші гроші – в безпеці, й запитань ставлять мало".

"Тому, якщо ви людина, яка має гроші, які хоче вивести з-під пильної уваги у своїй країні, то ОАЕ історично є чудовим місцем для цього", — додав Кітінґ.