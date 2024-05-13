Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському, який обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

За даними слідства, Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У лютому 2019 року розслідувальний проєкт Bihus.info опублікував інформацію, згідно з якою Олег Гладковський разом із його сином Ігорем був причетний до корупційних схем із закупівлі російських запчастин для української військової техніки. П'ятий президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського між першим та другим турами президентських виборів 2019 року.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

У грудні 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря фігуранту справи "Оптимумспецдеталь" Ігорю Гладковському.

У квітні 2021 року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук фігуранта справи "Оптимумспецдеталь" Ігоря Гладковського.

26 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно Гладковського.

16 квітня 2024 року НАБУ оголосило Гладковського у розшук.