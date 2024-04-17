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Суд залишив експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва під вартою до 12 червня без права на заставу
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Суд залишив експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва під вартою до 12 червня без права на заставу

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Богуслаєв
Вʼячеслав Богуслаєв у суді. Нікіта Галка/Суспільне

Солом'янський райсуд Києва 12 квітня продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаєву у вигляді тримання під вартою до 12 червня без права застави.

Про це Суспільному повідомив адвокат Вячеслава Богуслаєва Руслан Волинець.

Волинець додав, що захист вже подав апеляцію на це рішення суду.

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.

Що відомо про справу Богуслаєва

Богуслаєв був затриманий у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Як повідомляла СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії Богуслаєв фінансував так звану "ДНР" через сплату податків та зборів у бюджет самопроголошеної республіки.

У відомстві вважають, що Богуслаєв співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебувало під контролем так званої "ДНР" та метою якого є постачання авіакомпоненти до підприємств російського ВПК.

Правоохоронці провели обшуки та виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород експрезиденту АТ "Мотор Січ" від представників військово-політичного керівництва РФ.

Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі, пособництві Росії та перешкоджанні діяльності ЗСУ. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.

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