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Зеленський про відмову лідерів Центральної Азії взяти участь у Глобальному саміті миру: "Бояться щось втратити"
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Зеленський про відмову лідерів Центральної Азії взяти участь у Глобальному саміті миру: "Бояться щось втратити"

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю представникам центральноазійських медіа. Скришот з відео

Президент Володимир Зеленський розкритикував лідерів країн Центральної АзіїУзбекистан, Киргизстан, Туркменістан, Таджикистан, Казахстан. за їхню невизначеність щодо війни в Україні й заявив, що у разі якщо хтось із них з'явиться на Глобальному саміті миру у Швейцарії, то очільник Кремля Володимир Путін "не піде на них танками".

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю представникам центральноазійських медіа.

За словами Зеленського, Україна, як "маленька дитина" робить кроки до миру і тому її потрібно підтримувати.

"Ми запросили (на Глобальний саміт миру — ред.) всіх, включаючи лідерів Центральної Азії. І що тут страшного? Що на саміті не буде Путіна? Тобто, уявіть собі: чи може він із-за цього танками поїхати на одну із ваших країн? Ні. Цього мало. Тоді скажіть, чого бояться ті, хто не долучається до участі у саміті? Вони бояться щось втратити, тобто відносини із Кремлем", — сказав президент.

Він наголосив, що саміт миру — це певний "діалог" і запропонував уявити, що будь-яка з центральноазійської країни сам на сам залишились у війні проти "не важливо якого агресора".

Він підкреслив, участь країн Центральної Азії важливе у саміті миру насамперед тим, щоб вони хоча б підтримали "саму подію".

"І я навіть не проти, якщо вони (центральноазійські лідери — ред.) вони висловлять якесь своє бачення. Ну і добре. Але скажіть про це", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський звернувся до світових лідерів, зокрема до лідерів США і Китаю, з проханням проявити лідерство у наближенні миру та особисто взяти участь у саміті. Він заявив, що понад 80 країн підтвердили участь у заході.

Глобальний саміт миру

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

2 травня у МЗС Швейцарії інформували, що Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, але російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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