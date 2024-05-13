Військове командування України та США обговорили ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський Разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони України Рустемом Умєровим провів розмову з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Ллойдом Остіном та Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном.

Про це йдеться у Telegram-каналі Олександра Сирського.

За його інформацією, сторони говорили про ситуацію на фронті, а також про допомогу, яка потрібна Україні на полі бою.