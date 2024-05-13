14 травня — 811 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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Військове командування України та США обговорили ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський Разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони України Рустемом Умєровим провів розмову з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Ллойдом Остіном та Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном.
Про це йдеться у Telegram-каналі Олександра Сирського.
За його інформацією, сторони говорили про ситуацію на фронті, а також про допомогу, яка потрібна Україні на полі бою.
З початку доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб
З початку доби на передовій відбулося 148 бойових зіткнень. Росіяни завдали 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе та здійснили понад 2,5 тисячі обстрілів позицій українських військ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 23.00 годину 13 травня 2024 року.
Зазначається, що на Харківському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак росіян.
За даними Генштабу, українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована.
Втрати армії РФ становлять 164 військових та 25 одиниць техніки.