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Україна та Хорватія підписали меморандум щодо розмінування. Що він передбачає
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Україна та Хорватія підписали меморандум щодо розмінування. Що він передбачає

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Хорватія допоможе Україні в питаннях розмінування територій. Відповідний двосторонній меморандум держави підписали сьогодні, 14 травня.

Про це повідомляє пресслужба українського Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки у Facebook.

Зазначається, що меморандум був підписаний між Центром досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки України та Хорватським протимінним центром на полях 27-ї міжнародної зустрічі національних директорів та радників ООН з протимінної діяльності в Женеві (Швейцарія).

Зокрема, документом передбачено:

  • обмін досвідом у галузі гуманітарного розмінування;
  • співпрацю в реалізації інноваційних проєктів у сфері технологій та технік виявлення вибухонебезпечних предметів;
  • розробку спільних програм навчання та ініціатив з підвищення кваліфікації спеціалістів з гуманітарного розмінування;
  • посилення адвокації та публічної обізнаності щодо міжнародних стандартів та передових практик у сфері гуманітарного розмінування.

Як наголосили в управлінні протимінної діяльності України, вибір у партнери Хорватії є "невипадковим".

"Ця балканська країна зазнала значного забруднення вибухонебезпечними предметами в результаті бойових дій у 1990-х роках. Розмінування там триває досі, але вже наступного року має бути завершене. Тож досвід Хорватії є справді неоціненним для України", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про розмінування територій України

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що для повного розмінування України потрібно 37 мільярдів доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. Партнери вже виділили 250 мільйонів доларів на розмінування.

У лютому 2024-го у ДСНС повідомляли, що в Україні потенційно замінованими залишаються 156 тисяч квадратних кілометрів.

На початку березня Мінекономіки України та компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство для співпраці у гуманітарному розмінуванні територій. Зокрема документ передбачає розмінування України за допомогою технологій штучного інтелекту.

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