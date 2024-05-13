В Україні вже знаходяться декілька систем протиповітряної оборони IRIS-T, а вже цього місяця, у травні, Німеччина передасть ще один комплекс.

Про це повідомив посол ФРН в Україні Мартін Єгер в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Єгера, Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще у 2026 році постачатиме нові системи IRIS-T й це буде "послідовна робота".

16 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України на 1,1 мільярда євро.

Раніше депутати Бундестагу схвалили державний бюджет на 2024 рік, де на військову допомогу Україні передбачили 7,6 мільярда євро.

IRIS-T SLM в Україні

Про те, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони, канцлер Олаф Шольц заявив 1 червня 2022 року. Згодом система ППО IRIS-T SLM потрапила до списку озброєння, що його ФРН зобов'язалася передати Україні. Перший комплекс прибув в Україну 12 жовтня, а невдовзі після цього Шольц пообіцяв Україні ще три комплекси ППО, "кожен з яких здатен захистити велике місто". Під час першого бойового хрещення комплекс IRIS-T збив 100 відсотків цілей.