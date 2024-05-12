13 травня — 810 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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За добу армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Херсонщин
Російські військові упродовж минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Херсонської області та завдали ракетного удару по Високопільській громаді.
Про це в Telegram зранку 13 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він додав, що під обстрілами перебували Садове, Станіслав, Антонівка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Ольгине та Херсон.
Внаслідок російських атак пошкоджені чотири приватні будинки, об'єкт критичної інфраструктури та стільникова вежа. Загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні.
Військові РФ вдарили по двох громадам Сумщини, у Білопіллі пошкоджені житлові будинки
Вночі та зранку військові Росії здійснили 5 обстрілів Сумщини, зафіксовано 24 вибухи.
Про це повідомляють в ОВА.
У Краснопільській громаді був артилерійський обстріл (12 вибухів).
По Білопільській громаді били з реактивної системи залпового вогню (8 вибухів), мінометів (3 вибухи), також був удар FPV дроном (1 вибух).
В Білопіллі внаслідок обстрілу пошкоджені будинки місцевих жителів, повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.
У ДСНС показали відео, як рятували бабусю у Білопіллі, яку присипало будівельними матеріалами після влучання снаряда у її будинок.
За даними ОК "Північ", у Білопіллі через обстріли поранена одна цивільна людина.
Російська армія атакувала Інженерне на Херсонщині: є поранений
Зранку 13 травня 2024 року російські військові обстріляли селище Інженерне поблизу Херсона.
Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
За його інформацією, 74-річний місцевий житель отримав поранення ноги. Чоловіка доправили до лікарні.
Херсонська ОВА повідомила в Telegram, що під час російського обстрілу травмований перебував на вулиці. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Армія РФ з мінометів та артилерії обстріляла три прикордонні громади Чернігівщини
Армія РФ за добу 12 травня обстріляла три прикордонні громади Чернігівщини з мінометів та ствольної артилерії.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська
- Три вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем’яч.
Семенівська
- Шість вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Леонівка;
- 10 вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку села Угли,
- 2 вибухи (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку села Заріччя.
Сновська
- два вибухи (приходи, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку села Хрінівка.
Нагадаємо, за добу 12 травня армія РФ обстріляла дві прикордонні громади Чернігівщини з мінометів та ствольної артилерії.
Упродовж доби армія РФ завдала 399 ударів по території дев'яти населених пунктів на Запоріжжі
Минулої доби, 12 травня, російські військові завдали 399 ударів по території дев'яти населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранених та загиблих немає.
Про це сьогодні, 13 травня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Армія РФ завдала 399 ударів по території дев'яти міст та сіл Запорізької області:
- п'ять разів авіацією атакувала Оріхів та Малу Токмачку;
- сім разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малу Токмачку та Роботине;
- 178 БпЛА атак здійснила по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Левадного, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новоандріївки;
- 209 разів з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового та Малинівки.
"Надійшло два повідомленя про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Окупанти заявили про "збиття" ракет та над Кримом
Окупанти заявили про "роботу" свого ППО протягом ночі 13 травня. Міністерство оборони РФ стверджує, що над територією Криму були "збиті" БПлА та ракети "Storm Shadow".
Про це повідомило МО РФ у своєму каналі в Telegram.
За даними окупантів, начебто були знищені чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" і сім БПлА, тип яких не уточнюється.
Вночі повітряну тривогу в окупованому Криму не оголошували. Місцеві жителі не повідомляли про вибухи.
Українські офіційні відомства цю інформацію не коментували.
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито: що відомо
В окупованому Криму тимчасово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом другий раз за ранок 13 травня. Причина залишається невідомою.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский мост. Оперативная информация".
"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йдеться у повідомленні.
Додається, що станом на 7:00 у черзі з боку Тамані перебувало 130 транспортних засобів, а з боку Керчі — 105 автомобілів.
Повітряна тривога в окупованому Криму та Севастополі не оголошувалась.
Армія РФ обстріляла Селидове на Донеччині
Вночі 13 травня близько 1:20 російські війська обстріляли місто Селидове Донецької області.
Про це у Telegram повідомила військова адміністрація міста.
Вночі 13 травня близько 1:20 російські війська обстріляли місто Селидове Донецької області.
Про це у Telegram повідомила військова адміністрація міста.
Селидове обстріляли, ймовірно, ракетами С-300. Внаслідок атаки пошкодили освітній заклад та багатоповерхові житлові будинки.
Загиблих чи поранених через нічну атаку на місто немає, повідомили у Селидівській МВА.
Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Станом на ранок 13 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 484 030 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1740 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7485 (+31) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,
- артилерійських систем – 12487 (+15) од,
- РСЗВ – 1070 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 797 (+0) од,
- літаків – 350 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2197 (+3),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16878 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).
Дані уточнюються.
Прикордонники знищили на Куп’янському напрямку БМД і броньований тягач росіян
На Куп’янському напрямку прикордонники бригади “Помста” знищили російський броньований тягач і бойову машину десанту.
Про це у Фейсбуці повідомив Третій прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.
“Під час аеророзвідки прикордонники головного оперативно-розшукового відділу "Луганськ" виявили кілька одиниць ворожої техніки замаскованої у капонірах. Інформацію про їх місце розташування передали ударним групам БпЛА підрозділу “Aut nos aut nullus! – Або ми, або ніхто!”, — ідеться у повідомленні.
В Україні відкриють ще один табір для російських полонених - ГУР
В Україні ухвалили рішення про відкриття додаткового місця утримання російських військовополонених.
Про це в етері телемарафону заявив овідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
За його словами, армія РФ зазнає великих втрат на Харківському напрямку, тому ГУР звертається до російських окупантів, які наразі там перебувають, із закликом здатися в український полон або переходити на бік Сил безпеки та оборони України.
За словами Юсова, вже є випадки здачі російських військових в полон, "скоро про них буде більше інформації".
Юсов наголосив, що Україна гарантує дотримання Женевської конвенції, міжнародного гуманітарного права, гарантує життя та безпеку тим російським військовослужбовцям, які не хочуть стати "гарматним м’ясом" або воєнними злочинцями режиму Путіна.
Представник ГУР зауважив, що, враховуючи втрати противника на даному напрямку, "а вони значні і будуть лише збільшуватись", здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою.