Окупанти заявили про "збиття" ракет та над Кримом

Окупанти заявили про "роботу" свого ППО протягом ночі 13 травня. Міністерство оборони РФ стверджує, що над територією Криму були "збиті" БПлА та ракети "Storm Shadow".

Про це повідомило МО РФ у своєму каналі в Telegram.

За даними окупантів, начебто були знищені чотири авіаційні керовані ракети "Storm Shadow" і сім БПлА, тип яких не уточнюється.

Вночі повітряну тривогу в окупованому Криму не оголошували. Місцеві жителі не повідомляли про вибухи.

Українські офіційні відомства цю інформацію не коментували.