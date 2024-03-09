Папа Римський Франциск у контексті війни в Україні закликав до перемовин, і заявив, що "сильніший той, хто має відвагу білого прапора"

Про це понтифік сказав в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RSI. Розмова була записана у лютому, а текст оприлюднений сьогодні 9 березня.

Журналіст запитав Папу Римського про його думку щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна має "підняти білий прапор", тобто здатися, і тими, хто вважає, що це узаконило б дії агресора.

"Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори. І сьогодні ми можемо вести переговори за допомогою міжнародних держав", — відповів Франциск.

Він закликав "не соромитися" вести перемовини, "поки все не стало ще гірше".

"Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть, вам потрібно мати мужність вести переговори", — додав понтифік, хоча конкретно не уточнив, кого він має на увазі.

Позиція Папи Римського щодо російського вторгнення в Україну

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папу Римського кілька разів критикували за дії чи слова щодо війни. Спочатку Франциск сказав, що біженців з України у світі приймають краще, ніж з інших країн.

Перед католицьким Великоднем у Ватикані вирішили організувати символічне примирення українців і росіян. Під час хресної дороги в Колізеї хрест мали нести українка і росіянка. Ідея зустріла бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів.

24 серпня 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що дочка кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарія, яку підірвали у Підмосков'ї є "невинною жертвою війни". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами понтифіка.

25 серпня 2022 року Міністерство закордонних справ запросилоапостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, щоб висловити йому розчарування словами Папи Римського Франциска про смерть дочки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарії.

30 серпня 2022 року Ватикан відреагував на критику Папи Римського, через його слова про вбивство дочки російського пропагандиста Дугіна. Там наголосили, що слова Папи слід трактувати, як голос цінностей, а не політичну позицію.

У відеозверненні до російської молоді 25 серпня Папа Франциск заявив: "Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини".

На цю заяву відреагували в українському МЗС. Речник відомства Олег Ніколенко у коментарі Суспільному наголосив, що "саме такою імперіалістичною пропагандою, духовними скрепами і потребою в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".

Глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав заявив, що ці слова понтифіка можуть бути сприйняті як підтримка "націоналізму й імперіалізму", який сьогодні став причиною війни в Україні.

У Ватикані заявили, що Папа Римський своїм зверненням до молоді у Санкт-Петербурзі закликав російських католиків "не звеличувати імперіалістичну логіку".

4 вересня 2023 року Папа Римський Франциск заявив, що його слова до російської молоді про "велику Росію" були невдало сформульовані. Понтифік не мав на меті виправдовувати імперіалізм. За його словами, головним наміром було нагадування молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.