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Папа Римський закликав Росію та Україну обміняти полонених "всіх на всіх"
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Папа Римський закликав Росію та Україну обміняти полонених "всіх на всіх"

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Папа Франциск оголошує благословення Urbi et Orbi" (Місту і світу) з центральної ложі базиліки Святого Петра у Ватикані 31 березня 2024 р. AP/Andrew Medichini

Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Про це він сказав звертаючись до вірян з традиційним великоднім посланням та благословенням Urbi et Orbi (Місту та світу).

"Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною – всіх на всіх", — сказав понтифік.

Папа також закликав забезпечити можливість доступу гуманітарної допомоги до Гази, якнайшвидшого звільнення заручників, захоплених 7 жовтня, і негайного припинення вогню в Секторі.

Він зазначив, що "війна – це завжди абсурд і поразка".

"Не дозволяймо вітрам війни ще сильніше віяти над Європою та Середземномор'ям. Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а простягаючи один одному руки та відкриваючи серця", – додав Папа Франциск.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) наголосили, що українські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до проведення обміну полоненими за принципом "всіх на всіх", але РФ "не бажає повертати своїх людей".

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