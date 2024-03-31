Папа Римський закликав Росію та Україну обміняти полонених "всіх на всіх"

Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Про це він сказав звертаючись до вірян з традиційним великоднім посланням та благословенням Urbi et Orbi (Місту та світу).

"Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною – всіх на всіх", — сказав понтифік.

Папа також закликав забезпечити можливість доступу гуманітарної допомоги до Гази, якнайшвидшого звільнення заручників, захоплених 7 жовтня, і негайного припинення вогню в Секторі.

Він зазначив, що "війна – це завжди абсурд і поразка".

"Не дозволяймо вітрам війни ще сильніше віяти над Європою та Середземномор'ям. Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а простягаючи один одному руки та відкриваючи серця", – додав Папа Франциск.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) наголосили, що українські офіційні особи неодноразово заявляли про готовність до проведення обміну полоненими за принципом "всіх на всіх", але РФ "не бажає повертати своїх людей".