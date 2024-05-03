Україна та Велика Британія розпочинають реалізацію перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine.

Про це стало відомо під час зустрічі міністра енергетики Україні та глави британської дипломатії Девіда Кемерона, 2 травня у Києві, передає пресслужба Міненерго.

За словами Кемерона, саме "зелені технології" та "зелена енергетика" можуть забезпечити енергетичну незалежність країн в умовах, коли Росія намагається використати енергію для формування залежності.

Зі свого боку Герман Галущенко подякував Великій Британії за підтримку України у боротьбі з Росією і наголосив на ефективній співпраці між країнами в енергетичній сфері. Зокрема, міністр відзначив важливість внеску Великої Британії до Фонду підтримки енергетики у сумі 27,5 мільйонів євро. Наразі між сторонами тривають перемовини про збільшення цього внеску протягом поточного року.

"Сьогодні маємо шанс продемонструвати, що у боротьбі за енергетичну незалежність ми боремося за майбутнє. Адже зелений перехід — це не просто про екологію чи децентралізовану генерацію. Для України — це питання національної безпеки. Впевнений, що реалізація проєкту у сфері зелених технологій має велике значення для майбутньої співпраці України та Великої Британії в енергетичному секторі", — сказав Галущенко.

У Міненерго також зазначили, що фінансування проєктів у межах програми InnovateUkraine на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечить британський уряд.

Серед відібраних для інвестування — проєкти у сфері енергоефективності та теплопостачання, впровадження інноваційних рішень щодо акумуляторних батарей для відновлюваних джерел енергії та інноваційних технологій для оптимізації й збільшення виробництва біогазу. Відповідні проєкти планується втілити протягом наступних двох років, вони матимуть підтримку для подальшого пошуку інвестицій та виходу на ринок.

Програма InnovateUkrainе, що реалізується британським інноваційним агентством, також залучить додаткові 5 мільйонів фунтів від приватного сектору та передбачає співпрацю між понад 50 британськими та українськими організаціями.

Домовленості про відповідне партнерство було укладено міністром енергетики України Германом Галущенком та державним міністром з питань Європи МЗС Великої Британії Лео Докерті під час Конференції з відновлення України у Лондоні минулого року.

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон приїхав у Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3,74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Фонд підтримки енергетики України зібрав близько 410 мільйонів євро від 13 країн-партнерів на підтримку українського енергосектору.