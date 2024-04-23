Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Фонд підтримки енергетики України зібрав близько 410 мільйонів євро від 13 країн-партнерів на підтримку українського енергосектору.

Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 23 квітня.

"У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали близько 410 млн євро від 13 країн-партнерів. За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини, проводимо інтенсивні ремонти", — розповів прем'єр-міністр.

Він розповів, що зокрема Велика Британія оголосила про виділення понад 180 млн доларів на зміцнення української енергетики. Литва також передає Україні обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів, а Німеччина спрямовує Україні 400 генераторів.

Водночас Шмигаль підкреслив, що децентралізована генерація електрики – дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей.

"80 когенераційних установок розподілено в регіонах. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на початку нового опалювального сезону мати запас міцності", – сказав прем'єр.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.