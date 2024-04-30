Міністри енергетики країн-членів "Групи семи" (G7) домовилися працювати над зменшенням своєї залежності від російської продукції, пов’язаної з цивільною ядерною енергетикою.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема міністри країн G7 заявили, що їхні держави братимуть участь "у багатосторонніх зусиллях для сприяння диверсифікованому ланцюжку постачання палива, вільному від російського впливу".

Вони також взяли на себе зобов'язання сприяти отриманню енергії з термоядерного синтезу як майбутнього джерела енергії.

Раніше Німеччина заперечувала проти будь-яких спогадів про ядерну енергетику у межах ініціативи G7 щодо так званого "зеленого переходу" (перехід від викопних джерел енергії до відновлених).

Зазначається, що профільні міністри також узгодили припинення використання вугілля у виробництві електроенергії в першій половині наступного десятиліття.

За даними Енергоатому, сім з п'ятнадцяти енергоблоків українських атомних електростанцій вже переведені на паливо американської компанії Westinghouse Electric Sweden AB. До 2024 року цим паливом планують забезпечити всі енергоблоки.