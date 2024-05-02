Парламент Естонії (Рійгікогу) на засіданні 2 травня не встиг прийняти заяву, яка проголошує Російську православну церкву Московського патріархату (РПЦ МП) інституцією, що підтримує військову агресію Росії, і продовжить це обговорення наступного тижня.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Зазначається, що обговорювати заяву парламентарі розпочали о 12:12 за місцевим часом, а о 14:00 відведений на засідання час минув.

Перейти до голосування депутати не встигли, оскільки представники опозиції активно ставили питання спочатку соціал-демократу Яаку Аабу, який представляв законодавчу ініціативу, а потім і доповідачу з конституційної комісії Хендріку Йоханнесу Террасу.

На початку цього тижня естонська православна церква Московського патріархату запропонувала відкласти обговорення в Рійгікогу заяви про визнання Московського патріархату організацією, яка підтримує військову агресію Росії. Заява також рішуче засуджує дії МП з виправдання та розпалювання кровопролитної війни в Україні.

Сьогодні, 2 травня, подібне прохання правлінню естонського парламенту направив й архієпископ Естонської євангелічно-лютеранської церкви Урмас Війльма.

"Моє прохання пов'язане з серйозним занепокоєнням тим, що обговорення цієї заяви у Великий четвер для обох діючих в Естонії православних церков – Естонської апостольської православної церкви та Естонської православної церкви Московського патріархату – може серйозно образити релігійні почуття вірян", – йшлося у заяві Війльма.

Як пише видання, на засіданні опозиція також запитувала спікера парламенту та представників коаліції, чи не хочуть вони прислухатися до думки представників церков, але ті не вважали за потрібне відкласти обговорення цього питання. Однак ухвалити його все одно не вдалося й обговорення має продовжитись наступного тижня.

27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ під керівництвом московського патріарха Кирила, на якому ухвалили "наказ" у якому "спеціальну військову операцію" назвали "священною війною". При цьому УПЦ МП заявила, що "відмежовується, категорично не поділяє і засуджує викладені в цьому документі ідеї".

12 квітня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що має намір запропонувати Рійгікогу (естонський парламент) визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб заборонити його діяльність на території держави.

Що відомо про заборону УПЦ МП в Україні

У реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська православна церква не має приставки Московський патріархат. Назву УПЦ (МП) ще можна побачити у звіті Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті за 2021 рік.

Навесні 2022 року УПЦ Московського патріархату внесли зміни у свій Статут, щоб відмежувати УПЦ від РПЦ. Попри це, релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила: УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Депутати Хмельницької міськради позбавили права на користування УПЦ МП територією Свято-Покровського собору, де сталася сутичка між колишнім військовим та священнослужителем. Рішення підтримали одноголосно. Також на сесії заборонили усім релігійним організаціям УПЦ МП користуватись земельними ділянками, які перебувають в комунальній власності громади.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів церкви мають російське громадянство, мовиться в розслідуванні "Української правди". В УПЦ МП назвали цю інформацію "недостовірною та маніпулятивною" і заявили, що митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, однак начебто ніколи ним "не цікавився", а після вторгнення РФ в Україну "полишив російське громадянство.

Депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області. Також вони звернулись до Кабміну із проханням припинити договори оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимоги українського законодавства.

Діяльність УПЦ МП також заборонили на Волині — за рішення одноголосно проголосували депутати облради.

19 жовтня 2023 року Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Зокрема Української православної церкви МП.