Митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів цієї церкви мають російське громадянство. Про це йдеться у розслідуванні "Української правди". В УПЦ МП спростували цю інформацію.

Видання зазначає, що у розслідуванні журналісти УП користувалися системою "Російський паспорт".

Згідно з даними системи, глава УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) отримав російський паспорт у Москві 20 березня 2002 року. А через рік отримав ще й закордонний паспорт громадянина РФ. Це був уже не перший закордонний паспорт митрополита. У 1998 році він його також отримував у Москві, а це означає, що і російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж 2002 року.

Інформація в системі "Роспаспорт" щодо паспорта РФ митрополита УПЦ МП Онуфрія. Скріншот з відео

Російське громадянство знайшли і в архієрея УПЦ МП та намісника Десятинного монастиря Гедеона (Юрія Харона). Він отримав паспорт РФ у 2019 році в Москві, а наступного року – два закордонні паспорти громадянина Росії.

Журналісти УП також з’ясували, що 7 січня 2023 року, на Різдво, майже через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Гедеон проводив службу в соборі у Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну.

У грудні 2022 року російський паспорт отримав також колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисєй (Олег Іванов). Після окупації Ізюма Єлисей продовжив молитись за патріарха Кирила та почав працювати на окупаційну владу. Зокрема, приймати у себе в храмі представників окупаційної адміністрації Харківської області.

Після деокупації Ізюма Єлисей втік до Бєлгорода, де й отримав російський паспорт.

Наразі журналісти мають інформацію про понад 20 російських паспортів у священнослужителів УПЦ МП, серед яких:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський С ергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Повний список журналісти обіцяють опублікувати найближчим часом.

В УПЦ МП назвали "недостовірною та маніпулятивною" інформацію про російське громадянство у духовенства УПЦ МП.

"Частина згаданих у відеоматеріалі єпископів була позбавлена громадянства без жодного обґрунтування, і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їх українське громадянство, оскільки іншого вони не мають", – йдеться в повідомленні.

У Московському патріархаті заявили, що оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства, та не скасовувала українське громадянство в інших, згаданих у сюжеті архієреїв, "наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності".

В УПЦ МП наголосили, що митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє.