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СБУ проводить обшуки у "агента в рясі" з керівництва УПЦ МП — джерела
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СБУ проводить обшуки у "агента в рясі" з керівництва УПЦ МП — джерела

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Служба безпеки України
Служба безпеки України. Фото: УНІАН

Співробітники Служби безпеки України вранці 12 квітня прийшли з обшуками до заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича.

Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела.

"Він відомий тим, що був у складі делегації, яка в 2017 році разом з Вадимом Новинським вмовляла Вселенського патріарха Варфоломія не давати томос Православній церкві України", — вказали співрозмовники.

Окрім того, як стверджують джерела, Данилевич "відзначився" підтримкою Росії та виправданням агресії проти України.

Що відомо про заборону УПЦ МП в Україні

19 жовтня 2023 року парламент підтримав у першому читанні законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема УПЦ МП

Мовиться про проєкт закону №8371, який уряд розробив на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони у січні 2023 року.

У Раді 5 жовтня 2023 року зібрали 226 підписів для звернення до спікера Руслана Стефанчука щодо внесення у зал на голосування заборони УПЦ МП.

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