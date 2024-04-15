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У Сіднеї чоловік з ножем напав на священника і парафіян під час богослужіння
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У Сіднеї чоловік з ножем напав на священника і парафіян під час богослужіння

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В австралійському Сіднеї чоловік під час богослужіння у церкві напав з ножем на священника і парафіян. Поранення дістали четверо людей.

Про це пише The Telegraph.

Напад стався під час служби в церкві Христа Доброго Пастиря у Вейклі. Служба транслювалась у YouTube, тому момент нападу потрапив на відео. На кадрах видно, що чоловік наближається до священника і завдає ударів. Зазначається, що церква видалила запис богослужіння, але відео поширилося у соцмережах.

Нападника затримали, але до цього він устиг поранити ще трьох людей. Священник дістав численні ножові поранення голови, ще один чоловік має кілька рваних ран, у двох чоловіків порізи рук.

Видання зазначає, що напад здійснено на єпископа Мар Марі Еммануїла, релігійного лідера і члена Австралійської Ассирійської Церкви Сходу. Він здобув популярність під час пандемії Covid-19, описавши карантин Сіднея як "масове рабство". Священник також стверджував, що вакцини марні, оскільки "нормальне" життя зміцнить імунітет. Він має велику кількість підписників у соціальних мережах.

Після нападу в церкві у західному Сіднеї виникли вуличні протести. Місцеві ЗМІ повідомляли, що поліція застосовувала сльозогінний газ.

13 квітня в Сіднеї вже був напад із ножем — невідомий атакував відвідувачів торговельного центру. Тоді загинули шестеро людей, а нападника застрелила поліція. Попередньо, поліція не вважає, що це був теракт.

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