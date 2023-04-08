Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (Березовський) повідомив, що у минулому мав російське громадянство, наголосивши, що нині має лише паспорт України.

Така заява оприлюднена пресслужбою УПЦ МП.

У відповідь на заяву кореспондента видання "Українська правда" Михайла Ткача (від 7.04.2023 р.) про те, що я маю російське громадянство, хотів би відразу заявити, що я не рахую себе громадянином Росії", — зазначив митрополит.

Зокрема, Онуфрій розповів, що на третьому курсі навчання в Чернівецькому державному університеті вирішив залишити навчання та поступити до Духовної Семінарії, щоб стати священником.

"У Радянському Союзі в той час існували три духовні семінарії: Московська, Ленінградська та Одеська. Як українець, я хотів поступити до Одеської Духовної Семінарії, але мені відмовили, тому що я покинув Університет і це, начебто, буде плямою на українському атеїстичному суспільстві, яке навіть в університеті не виховало в мені дух атеїста. Тоді я таємно поїхав у Росію, в м. Загорськ, де знаходилась знаменита Троїце-Сергієва Лавра і при ній Московські Духовна Академія і Семінарія. Там мене не відкинули, як це зробили в Україні, а прийняли в другий клас Московської Духовної Семінарії. Я, грішний, безмежно вдячний преподобному Сергію, засновнику цієї Святої Обителі за те, що він прийняв мене тоді, коли мої рідні від мене відвернулись, коли я був на межі відчаю", — заявив він.

Онуфрій розповів, що під час навчання в третьому класі Духовної Семінарії поступив в братство Свято-Троїцької Сергієвої Лаври й у 1971 році прийняв монашеський постриг. Після цього він провів дев’ятнадцять років у стінах Свято-Троїцької Сергієвої Лаври.

"Наш монастир був інтернаціональним. У ньому подвизались люди різних національностей: росіяни, українці, білоруси, молдовани, грузини, вірмени, євреї, французи, татари, мордвини та багато інших. У нас була прекрасна духовна сім’я, ми поважали один одного, переживали один за одного і допомагали один одному. Я був щасливий і мріяв прожити у святій обителі все своє життя. Однак Бог судив інакше. У 1988 році мене перевили в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину", — зазначив митрополит.

За словами Онуфрія, фактично він мав російське громадянство, однак ніколи "не цікавився" ним та після розпаду СРСР отримав громадянство України.

"У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по сучасному означало — громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував", — розповів він.

Однак після погіршення відносин між РФ та Україною Онуфрій вирішив вийти з російського громадянства.

"Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив Російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України", — підкреслив митрополит.

Окрім того, він пояснив, чому протягом тривалого часу не звертав увагу на російське громадянство.

"Я, грішний, прожив у Троїце-Сергієвій Лаврі 18 років, там я прийняв монашеський постриг, народився для нового життя у Христі, там я доторкнувся до живої святості, до тих людей які були втіленням Божественного смирення і любові, і для мене було бажання завершити своє життя серед таких Божих людей, а громадянство відкривало мені можливість здійснити цю мрію. На жаль, погані стосунки між Росією та Україною, розпад СНД, а особливо війна Росії проти України знищила мою надію, і зараз я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає", — наголосив Онуфрій.

Що відомо про російське громадянство у священнослужителів УПЦ МП

Раніше "Українська правда" оприлюднила розслідування, відповідно до якого митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів цієї церкви мають російське громадянство.

Згідно з даними системи, глава УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) отримав російський паспорт у Москві 20 березня 2002 року. А через рік отримав ще й закордонний паспорт громадянина РФ. Це був уже не перший закордонний паспорт митрополита. У 1998 році він його також отримував у Москві, а це означає, що і російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж 2002 року.

Російське громадянство знайшли і в архієрея УПЦ МП та намісника Десятинного монастиря Гедеона (Юрія Харона). Він отримав паспорт РФ у 2019 році в Москві, а наступного року – два закордонні паспорти громадянина Росії.

Журналісти УП також з’ясували, що 7 січня 2023 року, на Різдво, майже через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Гедеон проводив службу в соборі у Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну.

Видання зазначає, що у розслідуванні журналісти УП користувалися системою "Російський паспорт".

В УПЦ МП назвали "недостовірною та маніпулятивною" інформацію про російське громадянство у духовенства УПЦ МП.

"Частина згаданих у відеоматеріалі єпископів була позбавлена громадянства без жодного обґрунтування, і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їх українське громадянство, оскільки іншого вони не мають", – йдеться в повідомленні.

Читайте також

Україна відновлює експорт електроенергії, витік "секретних даних" щодо українського контрнаступу. 409 день війни. Онлайн