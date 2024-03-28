РПЦ оголосила "священною" війну РФ проти України

27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ під керівництвом московського патріарха Кирила, на якому ухвалили "наказ" у якому "спеціальну військову операцію" назвали "священною війною". УПЦ МП заявила, що "відмежовується, категорично не поділяє і засуджує викладені в цьому документі ідеї".

Документ, опублікований на офіційному сайті Московської патріархії, містить вісім частин, зокрема про Україну, про війну, про демографічний та економічний розвиток Росії.

У "наказі" назвали "сво" новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу, яка "ведеться на землях Південно-Західної Русі з 2014 року проти злочинного київського режиму і колективного Заходу, який за ним стоїть".

"З духовно-морального погляду "сво" є "священною війною", в якій Росія і її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію «утримуючого», що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм", — йдеться у "наказі".

Після завершення "сво", на думку РПЦ, вся територія сучасної України має увійти до зони виключного впливу Росії.

"Можливість існування на цій території русофобського, ворожого Росії та її народу політичного режиму, тобто політичного режиму, яким керують із ворожого Росії зовнішнього центру, повинна бути повністю виключена", — йдеться в "наказі"

У документі РПЦ заявили про "триєдність" російського народу і, що доктрина "триєдності" має отримати "законодавче закріплення", ставши "невіддільною частиною російської системи права".

"Возз'єднання російського народу має стати одним із пріоритетних завдань зовнішньої політики РФ. Росії слід повернутися до наявної понад три століття доктрини триєдності російського народу, згідно з якою російський народ складається з великоросів, малоросів і білорусів, які є гілками (субетносами) одного народу, а поняття "російський" охоплює всіх східних слов'ян – нащадків історичної Русі", — йдеться у "документі".

Реакція УПЦ МП і ПЦУ

УПЦ МП заявила, що "відмежовується, категорично не поділяє і засуджує викладені в цьому документі ідеї". В УПЦ МП також заявили, що проголосили свою повну незалежність від РПЦ ще 27 травня 2022 року.

У церкві нагадали слова митрополита Онуфрія, що УПЦ не підтримує та відмежовується від ідеології "русского міра": "Ми ніякий "русскій мір" не будуємо, ми будуємо Божий світ". Це означає, що Церква має дбати про належну проповідь Євангелія, що їй заповідав Христос, а не про формування геополітичних та геодуховних конструкцій".

В УПЦ МП також зауважили, що в "наказі" РПЦ ігноруються історичні факти й контекст, пов’язані з формуванням і розвитком української нації та держави. "Україна має власну історію, а українці мають право на свою національну ідентичність і незалежність, захищати яку ми готові і надалі", — йдеться у заяві УПЦ МП.

Там також наголосили, що називання "сво" "священною війною" суперечить базовим принципам християнської моралі, "особливо в контексті збройної агресії з використанням насильства".

"З точки зору Євангелія воєнні дії не можуть бути виправдані як "священні", а також не можуть лунати від людей, які називають себе священнослужителями. Заяви про те, що після завершення "сво" вся територія України повинна увійти в зону виключного впливу Росії, є прямим закликом до порушення суверенітету і територіальної цілісності України", — йдеться в заяві.

Речник ПЦУ митрополит Євстратій після собору у Москві написав у Facebook, що "структура Московського патріархату в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм цілком нагадує особу, яка страждає від домашнього насильства, але не здатна порвати з насильником".

"Вони бояться його погроз та переслідування, бояться "піти з дому", тобто вийти з системи МП. Вони бояться його погроз та переслідування, бояться "піти з дому", тобто вийти з системи МП, бо "залишаться на вулиці" — "без канонічності". Вони бояться його звʼязків, адвокатів, грошей, впливу. Помісні Церкви, які діяльно підтримують МП — це "родина насильника". Які переконують жертву в тому, що з ним слід і надалі залишатися. Тому клір та вірні МП в Україні і надалі чекають, що "все якось вирішиться", що "треба потерпіти", — написав митрополит.