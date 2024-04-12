Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що має намір запропонувати Рійгікогу (естонський парламент) визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб заборонити його діяльність на території держави.

Про це Лаурі Ляенеметс розповів в ефірі програми "Перша студія" на телеканалі ETV.

Напередодні представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, які лунають у Москві на підтримку війни Росії проти України. Тим самим ЕПЦ МП, по суті, відкинула вимогу міністра вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.

За словами глави МВС, Естонії ґрунтуючись на експертизі відомства та оцінці поліції безпеки, яка нещодавно надійшла до нього, у нього, як у міністра внутрішніх справ не залишається іншого вибору, окрім як самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і РПЦ.

"З урахуванням наявного контексту, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним, який підтримує у своїй діяльності тероризм. Міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", — пояснив Ляенеметс.

Він також підкреслив, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується російському президенту Володимиру Путіну, який, по суті, є керівником "терористичної діяльності у світі".

27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ під керівництвом московського патріарха Кирила, на якому ухвалили "наказ" у якому "спеціальну військову операцію" назвали "священною війною". При цьому УПЦ МП заявила, що "відмежовується, категорично не поділяє і засуджує викладені в цьому документі ідеї".

Що відомо про заборону УПЦ МП в Україні

У реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська православна церква не має приставки Московський патріархат. Назву УПЦ (МП) ще можна побачити у звіті Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті за 2021 рік.

Навесні 2022 року УПЦ Московського патріархату внесли зміни у свій Статут, щоб відмежувати УПЦ від РПЦ. Попри це, релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила: УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Депутати Хмельницької міськради позбавили права на користування УПЦ МП територією Свято-Покровського собору, де сталася сутичка між колишнім військовим та священнослужителем. Рішення підтримали одноголосно. Також на сесії заборонили усім релігійним організаціям УПЦ МП користуватись земельними ділянками, які перебувають в комунальній власності громади.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів церкви мають російське громадянство, мовиться в розслідуванні "Української правди". В УПЦ МП назвали цю інформацію "недостовірною та маніпулятивною" і заявили, що митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, однак начебто ніколи ним "не цікавився", а після вторгнення РФ в Україну "полишив російське громадянство.

Депутати Рівненської облради на позачерговій сесії проголосували за заборону УПЦ МП на території області. Також вони звернулись до Кабміну із проханням припинити договори оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимоги українського законодавства.

Діяльність УПЦ МП також заборонили на Волині — за рішення одноголосно проголосували депутати облради.

19 жовтня 2023 року Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Зокрема Української православної церкви МП.