Протести у Грузії: президентка Зурабішвілі звернулась до протестувальників

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з відеозверненням до учасників акцій проти закону про “іноагентів”. Вона підтримала протестувальників, але закликала не штурмувати будівлю парламенту.

Відповідне відеозвернення оприлюднене на каналі Зурабішвілі в YouTube.

Президентка заявила, що спостерігає за подіями з палацу, що вона поруч із протестувальниками, як вже говорила неодноразово.

“Весь світ дивиться на нас, і сьогоднішні виступи показують настрій і цілеспрямованість грузинського народу. Це найбільша сила для того, щоб виграти багаторічну боротьбу, яка закінчується на виборах, щоб Грузія ніколи не була Росією”, — сказала Зурабішвілі.

При цьому вона звернулася до молоді, яка виступила проти закону “про іноагентів”.

“Залиште в спокої двері парламенту, там більше нічого не відбувається. Цей закон уже ухвалено в другому читанні, і наша боротьба — це вже практично не цей закон, наша боротьба — це вибори і скасування всіх законів, які нещодавно були ухвалені урядом і які відводять нас від європейського шляху”, — наголосила президентка.

Вона додала, що “нічого не буде вирішено біля дверей, окрім пускання газу і насильства, чого не варто допускати, тому що нам, безсумнівно, доведеться мати справу з насильством”.

Вона закликала молодь до мирного протесту.

Що цьому передувало

Тисячі людей зібралися ввечері 1 травня біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон “про іноагентів”. Спецназ застосував водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. Хоча ЗМІ показували кадри постраждалих від них, у МВС Грузії заперечують використання, пише “Ехо Кавказу”.

Парламент Грузії 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

“За” відповідне рішення проголосували 83 депутати, 23 — “проти”. Опозиція не брала участі у голосуванні. До остаточного прийняття законопроєкт ще має пройти третє фінальне читання.

Протести в Грузії через закон про "іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецпризначенці розігнали учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. 8 березня масові протести продовжилися.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією. У ніч на 1 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Що за закон про "іноагентів"

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання — до п'яти років в'язниці, для юридичних — штраф.

Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.