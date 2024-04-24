У Держдепі проаналізували порушення щодо журналістів в Україні

Державний департамент Сполучених Штатів у своєму звіті про порушення прав людини в Україні за 2023 рік відзначив, що ”влада іноді ініціювала та потурала переслідуванням журналістів”.

Текст документа оприлюднений на сайті Держдепу США.

Так, у звіті Держдепу відзначається, що 5 березня блогер і адміністратор Telegram-каналу міста Первомайськ Дмитро Іваницький повідомив, що, за його словами, отримав погрози від мера Первомайська Миколаївської області. За словами Іваницького, конфлікт між ним і мером стався після того, як він опублікував інформацію про рішення міськради про підвищення зарплати меру. Ця інформація, яку поширили й інші ЗМІ, викликала суспільний резонанс. Міський голова вибачився, заявивши, що його слова були вирвані з контексту. Поліція не розслідувала звинувачення Іваницького.

Крім того, відзначили у Держдепі, урядовці іноді відмовляли журналістам в акредитації або доступі до прифронтових територій, посилаючись на міркування національної безпеки.

Наприклад, у червні влада відмовилася продовжити акредитацію для висвітлення війни в Україні фотожурналісту Антону Скибі, який працює в канадській газеті The Globe and Mail. Однак, коли це питання набуло розголосу, його акредитацію для висвітлення війни в Україні продовжили.

Також відзначається, що надходили повідомлення про погрози журналістам від представників влади. Наприклад, 29 березня під час засідання Полтавської міської ради двоє місцевих чиновників погрожували місцевій журналістці Анастасії Мацько фізичною розправою, відзначається у звіті Держдепу. Місцева поліція розслідувала інцидент, а місцеві чиновники отримали повідомлення про підозру за погрозу журналістці.

Також наголошується, що надходили повідомлення про напади на журналістів, які висвітлювали теми корупції. Наприклад, 12 липня невідомі побили Володимира Сєдова, головного редактора газети “Вісті Ананьївщини” в місті Ананьїв Одеської області. Потерпілий пов'язує цей напад зі своєю професійною діяльністю, яка полягала у висвітленні корупційних дій місцевої влади. Напередодні нападу журналіст отримував численні погрози. Місцева поліція розпочала кримінальне розслідування.

“Деякі журналісти повідомили, що співробітники Служби безпеки погрожували їм призовом до армії у відповідь на критичні матеріали про владу. Деякі ЗМІ повідомили, що Служба безпеки встановила стеження за їхніми співробітниками", — йдеться у звіті.

При цьому у Держдепі згадали розслідування щодо стеження Служби безпеки України за Bihus.info. Газета “Kyiv Independent” також повідомила, що її співробітники перебувають під наглядом сил безпеки, йдеться у звіті Держдепу.

Крім того, працівники ЗМІ стверджували, що державні службовці відмовляли їм у доступі на засідання органів влади. Наприклад, у червні співробітники Одеської обласної ради не пустили журналістів Олександра Гіманова та Віталія Пруса з місцевої медіаплатформи “Думська” на сесію ради. Редакція розцінила це як грубе порушення права на інформацію та свободу вираження поглядів і пов'язала це з їхніми критичними публікаціями, що викривали корупцію з боку голови ради та місцевих чиновників.

“Були випадки, коли влада застосовувала цензуру, обмежувала контент і карала окремих осіб і ЗМІ за критику заходів, вжитих владою, або за висловлення проросійських поглядів, накладаючи фінансові санкції, забороняючи веб-сайти і блокуючи телевізійні канали”, — наголошується у звіті.

За даними Держдепу, надходили повідомлення про “напади на журналістів з боку неурядових суб'єктів”. 30 березня митрополит Української православної церкви напав на репортера телеканалу “Еспресо” Валерію Пашко під час інтерв'ю з журналістами в Києво-Печерській Лаврі, штовхнувши її та намагаючись вибити з рук мікрофон. Наприкінці року продовжилися слухання у справі бізнесмена Олександра Петровського та членів його охорони, які напали на журналістів “Української правди” та погрожували їм у Дніпрі в лютому 2022 року.