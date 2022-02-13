Біля термінала аеропорту міста Дніпро 13 лютого невідомі напали на знімальну групу видання "Українська правда". Вони відібрали в оператора телефон, щоб видалити відео.

Про це повідомив журналіст видання Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

"Годину тому біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, в оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео", — написав Ткач.

Згодом видання уточнило, що близько 15:00 до відеооператора Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі чоловіки та почали вимагати видалити відео.

"Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора УП назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті. Інший чоловік почав заламувати руки водію УП", — пише видання.

За даними УП, це були представники охорони. При цьому зазначається, що поліція перебувала на місці події, але залишалась бездіяльною.

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