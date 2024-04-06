Працівник Служби безпеки України міг дати вказівку представникам ТЦК вручити повістку журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату. Раніше розслідувач у своєму матеріалі викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства Інфо".

Зазначається, що співробітники Солом’янського ТЦК намагалися вручити повістку Шульгату 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва. Однак після того, як журналіст запитав, чи пов’язана ситуація з його розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, співробітники ТЦК пішли, заявивши, що що фіксують відмову від повістки.

Розслідувачі "Слідства Інфо" отримали відео з камер спостереження торгового центру "Дрім" і встановили, що разом з військовослужбовцями Солом'янського військкомату до ТЦ зайшов чоловік у цивільному одязі і вказав їм на Євгенія Шульгата.

Джерела видання повідомили, що цим чоловіком був Олексій Володимирович Біленко — працівник департаменту кібербезпеки СБУ та людина, близька до Іллі Вітюка.

Розслідування Євгенія Шульгата "Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ" вийшло 4 квітня. У ньому зокрема розповідається про квартиру Вітюка на столичному Печерську, ринкова вартість якої понад 20 мільйонів гривень та про заробітки дружини посадовця.

"Оскільки я працював над цією історією, то одразу запідозрив, що мене зупинили у супермаркеті саме через неї", — прокоментував інцидент сам Шульгат.

Як Біленко, так і працівники Словом'янського ТЦК відмовились коментувати ситуацію з журналістом "Слідства Інфо".

Керівниця агенції "Слідство Інфо" Анна Бабінець своєю чергою наголосила, що ситуація виглядала як послуга з вручення повістки на замовлення.