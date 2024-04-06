НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Працівник СБУ міг дати вказівку вручити повістку журналісту "Слідства Інфо". Що відомо
ЖУРНАЛІСТМобілізаціяСБУПодіїЖиття

Працівник СБУ міг дати вказівку вручити повістку журналісту "Слідства Інфо". Що відомо

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Журналісту "Слідства Інфо" намагались вручити повістку
Працівник Служби безпеки України міг дати вказівку представникам ТЦК вручити повістку журналісту "Слідства.Інфо" . Скріншот з відео "Слідства Інфо"

Працівник Служби безпеки України міг дати вказівку представникам ТЦК вручити повістку журналісту "Слідства.Інфо" Євгенію Шульгату. Раніше розслідувач у своєму матеріалі викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства Інфо".

Зазначається, що співробітники Солом’янського ТЦК намагалися вручити повістку Шульгату 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва. Однак після того, як журналіст запитав, чи пов’язана ситуація з його розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, співробітники ТЦК пішли, заявивши, що що фіксують відмову від повістки.

Розслідувачі "Слідства Інфо" отримали відео з камер спостереження торгового центру "Дрім" і встановили, що разом з військовослужбовцями Солом'янського військкомату до ТЦ зайшов чоловік у цивільному одязі і вказав їм на Євгенія Шульгата.

Джерела видання повідомили, що цим чоловіком був Олексій Володимирович Біленко — працівник департаменту кібербезпеки СБУ та людина, близька до Іллі Вітюка.

Розслідування Євгенія Шульгата "Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ" вийшло 4 квітня. У ньому зокрема розповідається про квартиру Вітюка на столичному Печерську, ринкова вартість якої понад 20 мільйонів гривень та про заробітки дружини посадовця.

"Оскільки я працював над цією історією, то одразу запідозрив, що мене зупинили у супермаркеті саме через неї", — прокоментував інцидент сам Шульгат.

Як Біленко, так і працівники Словом'янського ТЦК відмовились коментувати ситуацію з журналістом "Слідства Інфо".

Керівниця агенції "Слідство Інфо" Анна Бабінець своєю чергою наголосила, що ситуація виглядала як послуга з вручення повістки на замовлення.

Топ дня
поранена жінка у Херсоні
Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото
Пуск крилатої ракети "Калібр"
Сили ППО вночі збили 3 крилаті ракети та 28 безпілотників
швидка харків
Нічний удар РФ по Харкову 6 квітня: є загиблі та поранені Доповнено
Наслідки удару по Запоріжжю 5 квітня 2024
Удар по Харкову, наслідки обстрілу Запоріжжя, удар по трьох аеродромах в РФ. 773 день війни. Онлайн
Дрон, обстріли
У невизнаному Придністров'ї знову заявили про атаку дрона на військову частину. У ГУР МО сказали, що це провокація

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Знімальна група Суспільного у Запоріжжі потрапила під обстріл
Знімальна група Суспільного у Запоріжжі потрапила під обстріл, поранені журналісти інших медіа
Станція швидкісного трамвая "Олександра Махова"
У Києві з'явилась станція швидкісного трамвая на честь Олександра Махова
Виступ на радіо
У Гонконгу закрилось американське "Радіо Вільна Азія": що відомо
Румунські журналісти висвітлюють війну в Україні
"Снаряди свистіли над головою і падали за 500 метрів": як румунські журналісти висвітлюють війну в Україні
На початок