24 квітня — 791 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів.
- Данія надасть 420 мільйонів євро на відновлення енергетики та відбудову України.
- Премʼєр Великої Британії Сунак оголосив про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
- РФ вдарила бомбою УМПБ по Костянтинівці на Донеччині.
Протягом доби армія РФ атакувала Миколаївщину FPV-дронами, "Ланцетом" та з артилерії
Протягом 23 квітня на у ніч на 24 російська армія завдавала ударів по Миколаївщині дронами-камікадзе типу FPV та "Ланцет", а також били з артилерії. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, автомобілі та катер.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністарція.
23 квітня о 14:20 та 16:20 противник спрямував дрони-камікадзе типу FPV та "Ланцет" по прибережній частині Миколаївського району. Внаслідок чого пошкоджено автомобільну техніку промислового підприємства, цивільні автомобілі та катер. Загиблих немає.
Крім того, у с. Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок одного із ударів пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без жертв.
Вісім разів протягом доби армія РФ обстрілювали Очаківську громаду з артилерії. У місті Очаків пошкоджено п'ять приватних будинків. Загиблих немає.
Уночі 24 квітня, о 00:30, під російськими артилерійськими обстрілами знову перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.
На Херсонщині за добу загинула одна людина, п'ятеро поранених. Армія РФ обстріляла 24 населених пункти області
Внаслідок російської збройної агресії у Херсонській області минулої доби одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Російські війська обстріляли 24 населені пункти.
Про це в Telegram вранці 24 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, під російськими обстрілами перебували Білозерка, Антонівка, Садове, Понятівка, Янтарне, Томина Балка, Милове, Тягинка, Берислав, Новоберислав, Новоолександрівка, Львове, Кізомис, Новокаїри, Крупиця, Козацьке, Осокорівка, Гаврилівка, Нововоронцовка, Михайлівка, Станіслав, Качкарівка, Ольгівка та Херсон.
Зафіксували влучання в об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, автозаправну станцію, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та газогони. Також пошкоджені багатоповерхівка та 14 приватних будинків, повідомив Прокудін.
На Донеччині від обстрілів семеро людей отримали поранення
Протягом 23 квітня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині семеро людей в області дістали поранення: п'ятеро у Костянтинівці, один у Нью-Йорку та один у Красногорівці.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1933 загинули,
- 4828 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
49 вибухів. Армія РФ обстріляла три громади Сумщини
Вночі та вранці 24 квітня армія РФ здійснила 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська та Есманьська громади.
- Есманьська громада: російська армія била з мінометів, нараховано 4 вибухи.
- Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії, зафіксовано 24 вибухи та мінометів — 17 вибухів.
- Хотінська громада: 4 міни скинули російські військові на територію громади.
Війська РФ вдарили по Нікопольщині дронами та артилерією
У ніч на 24 квітня війська РФ вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Застосували дрони-камікадзе різних типів та важку артилерію.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, поцілили по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство й агрофірма. А ще – лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів.
За уточненою інформацією, через вечірні атаки FPV-дронами в районі понівечені ще один приватний будинок та господарська споруда. Поранені дві жінки 51 та 61 років. Їм була надана необхідна медична допомога, зазначив голова обласної ради Микола Лукашук.
В Маріуполі вночі пролунали щонайменше 12 вибухів — радник мера
У тимчасово окупованому Маріуполі та в районі о 01:20 24 квітня пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що "раскати" було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало", — написав він.
За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".
Радник мера зазначив, що причина вибухів встановлюється.
Упродовж доби армія РФ завдала 428 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 23 квітня, російські військові атакували 11 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 24 квітня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 428 ударів по містах та селах Запорізької області:
- шість разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Левадному, Роботиному;
- 147 безпілотниками різної модифікації атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 275 артобстрілів завдала по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та П’ятихаток.
"Надійшло щонайменше вісім повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
За добу російське військо втратило 880 військових — Генштаб
Станом на ранок 24 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 461 940 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових.
РФ продовжує атакувати на сході — Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 квітня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку військо РФ 5 разів атакувало українські позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 атак в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області, де військо РФ намагалося витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти РФ за підтримки авіації 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку військо РФ за підтримки авіації 5 разів атакувало позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти РФ не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснили за підтримки авіації 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Генштаб: на фронті за добу відбулося 101 бойове зіткнення
На фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом військо РФ завдало 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснило близько 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 квітня.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Куп’янськ, Глушківка, Білогорівка Луганської області; Іванівка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Селидове, Карлівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне, Красногорівка та Побєда Донецької області і Кринки на Херсонщині.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В Одесі видніється дим після вибухів у місті, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В Одесі лунають вибухи, повідомляють наші кореспонденти.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку. На півдні країни та в низці інших областей оголошена повітряна тривога.
У Росії спалахнули об'єкти ПЕК внаслідок атаки БПЛА
Внаслідок атаки безпілотників почалися пожежі на території паливно-енергетичних об'єктів Смоленської області Росії.
Про це повідомив губернатор регіону Василь Анохін.
За його даними, на місце події прибули працівники МНС Росії.
"Ймовірно, в результаті атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння", — написав Анохін у Telegram-каналі.
Він додав, що російські сили ППО "ведуть боротьбу з повітряними цілями".
Байден планує відновити постачання зброї Україні цього тижня
Президент США Джо Байден заявив, що розраховує на відновлення постачання зброї в Україну вже на цьому тижні.
Про це йдеться у заяві глави американської держави, опублікованій на сайті Білого дому.
"Двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на заклик історії в цей критичний момент", — відзначив Байден.
Він запевнив, що підпише документ, що той опиниться у нього на столі.
"Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії", — підкреслив очільник США.
Шмигаль: "Пакет допомоги підтримали обидві палати Конгресу"
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на ухвалення Сенатом США пакету допомоги України на 61 млрд доларів.
"Таким чином законопроєкт про пакет допомоги підтримали обидві палати Конгресу, а отже тепер документ попрямує на підпис до Президента США Джо Байдена", — написав український прем’єр у своєму Telegram.
Він підкреслив, що під час його візиту до США і спілкування із сенаторами минулого тижня, зокрема з лідером демократичної більшості Чаком Шумером, посадовець отримав запевнення, що підтримка України є беззаперечною, а закон буде ухвалений якнайшвидше.
Зеленський подякував Сенату Конгресу США
Президент України Володимир Зеленський подякував Сенату Конгресу США за схвалений законопроєкт щодо допомоги Україні.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
"Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього", — підкреслив Зеленський.
Він наголосив, що це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу та чекає на швидке підписання законопроекту Джо Байденом.
Глава держави відзначив, що далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру.
Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні
Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів.
Про це стало відомо з трансляції засідання Сенату.
"За" проголосували 79 конгресменів, "проти" — 18.
Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню. Тепер документ має підписати президент США Байден.
Reuters: Airbus домігся відстрочення канадських санкцій щодо російського титану
Уряд Канади дозволив авіабудівній компанії Airbus використовувати російський титан під час виробництва попри санкції, запроваджені Оттавою.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Airbus обізнаний про те, що канадський уряд запровадив санкції щодо ВСМПО, і отримав необхідний дозвіл для того, щоб здійснювати свою діяльність відповідно до застосовних санкцій", — йдеться у заяві компанії.
Як вказує Reuters, Канада стала першим західним урядом, який заборонив поставки стратегічного металу в своєму пакеті обмежувальних заходів.
Подоляк: Залужний почне працювати послом у Британії найближчими тижнями
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розпочне виконувати обов'язки посла у Великій Британії вже найближчими тижнями.
Про це повідомив в ефірі КИЇВ24 радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.
Як підкреслив Подоляк, усі юридичні процедури вже пройдені.
"Наскільки я розумію, офіційно там уже все уточнено. Він буде послом, мається на увазі щодо агреману та протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Думаю, питання тижнів, деякі логістичні складові потрібно вирішити", — сказав радник. Подоляк додав, що "не всі витримують навантаження", тому ротація кадрів — це нормальний процес.
У Харкові перебитий газопровід
Внаслідок удару РФ перебитий газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, в який влучили ракети.
Про це розповів Суспільне.Харків міський голова Ігор Терехов.
"Росіяни вдарили по житловому кварталу у центральній частині Харкова. Дві ракети С-300, які вибухнули біля житлового багатоповерхового будинку. Дуже багато вибитих вікон. Будемо обстежувати дахи. Постраждало декілька будинків. Зранку будемо відновлювати газ. Останнім часом відбуваються хаотичні обстріли Харкова, переважно, по житлових районах міста", — сказав міський голова.
Україна отримає допомогу від США через кілька днів після підписання закону — Пентагон
Упродовж кількох днів Сполучені Штати зможуть передати допомогу Україні щойно законопроєкт схвалить Сенат і підпише президент США Джо Байден.
Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.
Як відзначив Райдер, законопроєкт про допомогу Україні має схвалити Сенат США. Після цього документ відправлять на підпис до Президента США Джозефа Байдена. Потім Пентагону знадобиться лише кілька днів, щоб відправити військову допомогу Україні.
Генерал Патрік Райдер підкреслив, що Сполучені Штати намагатимуться передати додаткову підтримку Україні так швидко, як це можливо.
Законопроєкт щодо фінансової та військової допомоги Україні має схвалити Сенат США. Потім документ передадуть на підписання президентові США Джо Байдену.
У Харкові ударом армії РФ пошкоджені чотири багатоквартирні будинки
Внаслідок удару по Харкову двома ракетами С-300 пошкоджені чотири багатоквартирні будинки.
Про це повідомив начальник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.
Стан двох поранених — легкий.
У Харкові двоє людей поранені внаслідок обстрілу армії РФ
У Харкові двоє людей поранені внаслідок обстрілу армії РФ.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Поки відомо про двох постраждалих, обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", написав міський голова.
У Харкові росіяни завдали удару по житловому комплексу
У Харкові росіяни цілеспрямовано завдали удару по житловому комплексу, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, попередньо армія РФ вдарила по Харкову ракетами С-300.
У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові чути сильні вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
Місто перебуває під обстрілом російських окупантів, підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов.
Велика Британія направить до Польщі винищувачі Typhoon
У межах підтримки Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon, які захищатимуть польський повітряний простір.
Про це повідомив голова британського уряду Ріші Сунак на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Дональдом Туском, пише Rmf24.pl.
Окрім того, у межах навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено 16 тисяч британських солдатів.
Сунак зазначив, що між Польщею та Великою Британією є великий зв’язок щодо ситуації війни в Україні.