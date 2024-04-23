Протягом доби армія РФ атакувала Миколаївщину FPV-дронами, "Ланцетом" та з артилерії

Протягом 23 квітня на у ніч на 24 російська армія завдавала ударів по Миколаївщині дронами-камікадзе типу FPV та "Ланцет", а також били з артилерії. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, автомобілі та катер.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністарція.

23 квітня о 14:20 та 16:20 противник спрямував дрони-камікадзе типу FPV та "Ланцет" по прибережній частині Миколаївського району. Внаслідок чого пошкоджено автомобільну техніку промислового підприємства, цивільні автомобілі та катер. Загиблих немає.

Крім того, у с. Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок одного із ударів пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без жертв.

Вісім разів протягом доби армія РФ обстрілювали Очаківську громаду з артилерії. У місті Очаків пошкоджено п'ять приватних будинків. Загиблих немає.

Уночі 24 квітня, о 00:30, під російськими артилерійськими обстрілами знову перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.