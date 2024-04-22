Пошкоджені будинки та освітні заклади: як минула доба на Миколаївщині

Російські війська протягом 22 квітня та у ніч на 23-тє атакували Миколаївщину з артилерії та безпілотниками. Пошкоджено два освітні заклади, будинки, автівки та лінію електропередач.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Протягом 22 квітня російська армія з артилерії атакувала місто Очаків. Пошкоджено житлові будинки, будівлі, автівки та лінію електропередач. Станом на ранок 23 квітня електропостачання відновлено. Загиблих та травмованих немає.

Крім того, вночі 23 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламками збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено торговельну інфраструктуру. Сталось займання торговельного павільйону, яке ліквідували вогнеборці.

За інформацією Сил оборони півдня, у ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".