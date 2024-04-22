23 квітня — 790 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Голосування в Сенаті Конгресу США за законопроєкт, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, заплановане на 23 квітня.
- Росія зруйнувала ракетами телевежу у Харкові.
- Зеленський провів телефонну розмову з американським президентом Джо Байденом. Президент України заявив, що "у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені".
- До України прибула чергова партія військової допомоги від Литви.
Зранку військові РФ скинули вибухівку на Великописарівську громаду на Сумщині
Зранку 23 квітня військові РФ з безпілотника квадрокоптерного типу скинули вибухівку на територію Великописарівської громади Сумської області.
Про це повідомили в ОВА.
Було зафіксовано 1 вибух. З безпілотника військові РФ скинули боєприпас типу ВОГ, зазначили в адміністрації.
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 квітня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу російських окупантів.
На Київщині були знищені усі "шахеди" — ОВА
На Київщині були знищені усі "шахеди", які вночі намагалися атакувати регіон, повідомив голова ОВА Кравченко. Зазначається, що влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає. Також без жертв та постраждалих.
Другу ніч поспіль вибухи. Вночі РФ обстріляла Селидове Донецької області
Російські війська завдали удару по місту Селидове. Другу ніч поспіль місто Донецької області під обстрілом.
Про нічну атаку повідомила Селидівська міська військова адміністрація.
"Селидівська громада під постійними ворожими обстрілами 23 квітня приблизно о 4:20 російські війська обстріляли Селидове з УМПБ Д-30СМ", — повідомили в адміністраці.
Внаслідок обстрілу, йдеться у дописі, пошкоджені 14 приватних житлових будинки та лінії електромережі.
Армія РФ обстріляла 17 населених пунктів Херсонщини: дві людини загинули, шість поранені
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області. Загинули дві людини та шість отримали поранення.
Про це в Telegram вранці 23 квітня повідомив керівник обласної військової адміністраціїОлександр Прокудін.
Військові РФ били по житлових кварталах Антонівки, Білозерки, Станіслава, Садового, Іванівки, Новотягинки, Берислава, Новоберислава, Тягинки, Михайлівки, Качкарівки, Нововоронцовки, Зміївки, Червоного Маяку, Козацького, Веселого та Херсона.
Пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, газогін, вісім багатоповерхівок та 26 приватних будинків, повідомив керівник ОВА.
Пошкоджені будинки та освітні заклади: як минула доба на Миколаївщині
Російські війська протягом 22 квітня та у ніч на 23-тє атакували Миколаївщину з артилерії та безпілотниками. Пошкоджено два освітні заклади, будинки, автівки та лінію електропередач.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Протягом 22 квітня російська армія з артилерії атакувала місто Очаків. Пошкоджено житлові будинки, будівлі, автівки та лінію електропередач. Станом на ранок 23 квітня електропостачання відновлено. Загиблих та травмованих немає.
Крім того, вночі 23 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламками збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено торговельну інфраструктуру. Сталось займання торговельного павільйону, яке ліквідували вогнеборці.
За інформацією Сил оборони півдня, у ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".
Дроном та артилерією. Армія РФ декілька разів вдарила по Нікопольщині
У ніч на 23 квітня російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Влучання були у Нікополі та Червоногригорівській громаді.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
По Нікополю війська РФ поцілили FPV-дроном та вдарили з важкої артилерії. Опівночі артобстрілу зазнала і Червоногригорівська громада.
Загиблих та поранених внаслідок атак немає. Решта ночі в районі була без обстрілів.
Армія РФ за минулу добу завдала 514 ударів по шести населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 22 квітня, російські військові атакували шість населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 23 квітня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 514 ударів по містах та селах Запорізької області:
- авіаційні — по Роботиному та Малій Токмачці;
- 13 разів застосувала РСЗВ по Гуляйполю, Левадному та Роботиному;
- 182 безпілотниками різної модифікації обстріляла Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 317 разів з артилерії атакувала території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Над Одещиною збили сім ударних БПЛА
Вночі 23 квітня в Одеській області збили сім "шахедів".
Про таке повідомили у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось збити 11 баражуючих снарядів: 7 — на Одещині, 4 — на Миколаївщині", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки безпілотниками в Одесі є поранені, також руйнувань зазнали житлові будинки.
На Черкащині 23 квітня знищили два російські дрони
На Черкащині вночі 23 квітня оборонці знищили два російські безпілотники.
Травмованих і руйнувань немає, повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
В області повітряна тривога розпочалася о пів на першу годину ночі, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних дронів.
Керівник ОВА Ігор Табурець, близько першої години повідомив про підвищену небезпеку на території Черкаської області.
За словами посадовця, в області збили два російські БпЛА:
"Це результати роботи мобільних вогневих груп під час нічної тривоги. Минулось без травмованих і руйнацій".
Російська армія атакувала Одесу "Шахедами": що відомо
Вночі Одесу атакували ударними безпілотниками. Станом на 7:49 кількість поранених зросла до дев'яти, з них — четверо дітей, повідомили у Силах оборони півдня. Пошкоджень зазнали будинки.
Четверо поранених в Одесі дітей — 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Троє дорослих госпіталізовано до лікарень, вони у стані середньої важкості, зазначив він.
За добу російське військо втратило 800 військових — Генштаб
Станом на ранок 23 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 461 060 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 800 військових.
Повітряні Сили: вночі збили 15 з 16 "шахедів"
У ніч проти 23 квітня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях збили 15 із 16 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
За його даними, у ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської обл. — РФ — та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської обл. — РФ.
Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.
"Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.
Генштаб: вночі знищили 15 "шахедів", на фронті відбулося 86 бойових зіткнень
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 15 цих ударних БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 6 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснило близько 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 квітня.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Іванівське, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Олександропіль, Семенівка, Іллінка, Нетайлове, Карлівка, Водяне, Костянтинівка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав, Берислав, Червоний Маяк Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
"Рамштайн" відбудеться 26 квітня в онлайн-форматі за участі Ллойда Остіна – Пентагон
США налаштовані та готові розпочати надання необхідного військового потенціалу Україні після ухвалення додаткового бюджетного законодавства Палатою представників.
Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер.
Він підкреслив, що у п’ятницю, 26 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун проведуть 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України.
Віртуальна зустріч відбудеться через два роки після того, як Остін вперше скликав групу.
У Києві не зафіксовано руйнувань через атаку на столицю
У столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих, дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою БпЛА. За попередніми даними, російські дрони були запущені з території Курської області, пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.
Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили).
В Одесі постраждали щонайменше 7 людей
В Одесі внаслідок атаки армії РФ постраждали щонайменше семеро людей.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
За його даними, попередньо без загиблих.
В Одесі пошкоджені житлові будинки, йдеться про мінімум 14 квартир. На місці працюють ДСНС, Муніципальна варта, інші екстрені служби.
Пересипська районна адміністрація розгортає на місці оперативний штаб для розселення і надання допомоги постраждалим одеситам.
У Києві відбій повітряної тривоги
У столиці відбій повітряної тривоги, повідомили в КМДА.
У Києві працює протиповітряна оборона
У Києві працює ППО, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги
У Києві було чутно вибухи
У Києві було чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
У Києві оголошена повітряна тривога
У столиці оголошено повітряну тривогу, повідомили в КМДА.
Байден обговорив з Урсулою фон дер Ляйєн допомогу Україні
Президент США Джо Байден обговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн надання військової та фінансової допомоги Україні.
Про це американський президент повідомив на платформі Х (колишній Twitter).
"Розмовляв сьогодні з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України під час її захисту від російської агресії. Постійна міжнародна підтримка є життєво важливою для боротьби України за свободу", — написав Джо Байден.
Російські війська застосовують ракети північнокорейського та китайського виробництва
Російські війська застосовують ракети північнокорейського та китайського виробництва для ударів по українських позиціях поблизу Часового Яру.
Про це в етері "Суспільне. Студія" розповіли речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин та командир взводу розвідки бригади "Рубіж" Матвійчук Максим.
"Задля обстрілів міста та сіл поблизу російська армія використовує боєприпаси північнокорейського та китайського виробництва", — сказав Волошин.
За словами Максима Матвійчука, їхній підрозділ помітив, що такі боєприпаси часто не спрацьовують.
"Ми бачили гарну тенденцію не розриву цих боєприпасів. Якщо російські снаряди, точніше старі радянські, розриваються 9 з 10, то китайські або північнокорейські будуть спрацьовувати рідше. Тобто видно, що не готові були ці снаряди до повномасштабної війни, що спрощує нам роботу", — зауважив Максим Матвійчук.
На Київщині працюють сили ППО
На Київщині працюють сили ППО, повідомили в обласній військовій адміністрації.
У регіоні зафіксовано рух російських безпілотників, оголошена повітряна тривога.
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
В області оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах попереджали про групу "шахедів" із тимчасово окупованої території Херсонської області у напрямку Одеси.
Міський голова Одеси підтвердив, що в місті лунають вибухи.
Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого в історії пакета військової допомоги
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України.
Про це повідомили на сайті британського уряду.
Йдеться про 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.
Пакет допомоги містить:
- 60 човнів, зокрема — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,
- понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,
- понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,
- майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.
Bloomberg: атаки дронів скоротили переробку російської нафти
У середині квітня Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу. Це приблизно на 10 тисяч барелів або на 0,2% нижче середнього показника на початку місяця.
Про це повідомляє з посиланням на власні розрахунки Bloomberg.
Причинами падіння нафтопереробної галузі стали ремонти заводів, що постраждали від атак безпілотників. Джерела видання зазначають, що відновлення пошкоджених НПЗ у Росії відбувається повільно.
Як пише видання, оскільки вторгнення в Україну триває вже третій рік, Київ використовує безпілотники, щоб завдати удару по найважливішій галузі промисловості Росії. Український уряд прагне обмежити постачання російського палива на лінію фронту та скоротити надходження нафтодоларів до скарбниці Кремля.
Кулеба: Україна обговорює постачання чотирьох батарей Patriot
Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Міністр підкреслив — щодо передачі систем ППО, зокрема Patriot, краще дізнаватися про конкретику, коли будуть ухвалені відповідні рішення. Так сталося з Німеччиною, коли вона оголосила про передачу своєї батареї Patriot.
"Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці (я говорив три минулого тижня), але сьогодні у мене остання розмова була, і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot. Ведуться переговори між нами та відповідними країнами та США", — розповів глава МЗС.
Україна та США домовилися щодо постачання ракет ATACMS — Зеленський
Україна отримає далекобійні ракети ATACMS від США.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 789 доби повномасштабної війни Росії проти України.
Він підкреслив, що Україна має чотири пріоритети — захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і швидке доставлення американської підтримки. За словами президента, нині розставлені всі крапки в домовленостях про балістичні ракети ATACMS для України.
"Ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети, вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!", — сказав Володимир Зеленський.