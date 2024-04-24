ISW: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні

Росія має намір посилити удари по Україні, щоб завдати максимальної шкоди інфраструктурі та матеріально-технічному забезпеченню українських військ до прибуття допомоги від США.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW проаналізували заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу під час виступу на колегії Міноборони 23 квітня. Тоді Шойгу заявив про наступальні операції росіян поблизу Часового Яру, Авдіївки та Донецька та про намір Росії посилити удари по українській логістиці.

“Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати українські матеріальні обмеження напередодні очікуваного прибуття допомоги безпеки США”, — йдеться в аналітичному звіті.

Як відзначили аналітики, зосередженість Шойгу на наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від Донецька вказує на те, що російські війська, ймовірно, посилять наступ у цих районах, де російські сили віддають перевагу ширшим наступальним операціям.

В ISW також зауважили, що російські війська завдали потужних ударів по об'єктах української транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області 19 квітня і можуть мати намір повторити та розширити ці удари в найближчі тижні, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку.

За оцінкою аналітиків, російське військове командування може сподіватися, що скоординовані зусилля з перекриття обмежать здатність України достатньою мірою розподіляти живу силу і матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту і "затримають покращення можливостей, які надасть українським військам прибуття американської безпекової допомоги".

У ніч на 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже 61 мільярд доларів. "За" проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), "проти" — 18. Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.