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Європарламент підтримав продовження оновленого "торговельного безвізу" з Україною
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Європарламент підтримав продовження оновленого "торговельного безвізу" з Україною

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Європарламент
Європарламент. AP

Європарламент на пленарному засіданні 23 квітня підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.

Це рішення підтримали 428 депутатів, проти проголосував 131, повідомляється на сайті ЄП.

"Комісія може вживати швидких дій та запроваджувати будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС", — йдеться в документі.

У рамках посилених захисних заходів, спрямованих на захист фермерів ЄС, Єврокомісія може запустити екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме: м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи та меду.

У ЄП погодилися продовжити базовий період, який використовується як основа для запуску цього автоматичного захисного заходу. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зафіксований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022 та 2023 років, обмеження будуть запроваджені негайно.

"У рамках угоди щодо цих нових правил Комісія пообіцяла найближчим часом розпочати переговори з Україною щодо постійної лібералізації торгівлі та продовжувати тісно залучати Парламент до цього процесу", — йдеться у повідомленні.

8 квітня Європейський Союз оголосив про досягнення попередньої домовленості з представниками Європарламенту про продовження зупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС до червня 2025 року, але з новими обмеженнями на сільськогосподарську продукцію.

Що відомо про торгівлю України з ЄС під час вторгнення РФ

Рада Європейського Союзу у травні 2022 року ухвалила рішення, яке дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів. Таким чином в ЄС вирішили підтримати українську економіку, яка постраждала на тлі російського вторгнення.

Це рішення систематично продовжували, проте дія останнього ухвалення має закінчитися 6 червня 2024 року. На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортних мит і квот до 5 червня 2025 року.

Згодом депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС, які просили на випадок зростання української продукції.

Проте не всім це рішення виявилося хорошим. Протягом кількох останніх місяців українське продовольство не/або частково ввозилося у країни ЄС. Це стало неможливим через протести польских та румунських фермерів на прикордонних пунктах пропуску. Вони виступали проти економічного впливу угоди про вільну торгівлю, яка викликала занепокоєння щодо нерівної конкуренції та ризиків для внутрішнього виробництва.

За словами протестувальників, імпорт зерна з третіх країн, зокрема України, різко зріс, витісняючи місцевих виробників, що спричинило падіння цін на зерно, обурення та обмежень як на національному рівні, так і на рівні ЄС.

31 січня 2024 року Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на весь імпорт з України до ЄС ще на рік. Пропозиція була представлена ​​в контексті вторгнення Росії в Україну та необхідності підтримувати економіку України. Також роль зіграло, що Україна отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року, а переговори про вступ були відкриті в грудні 2023 року.

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