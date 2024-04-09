Попередня домовленість: ЄС введе обмеження на експорт української агропродукції

Європейський Союз 8 квітня оголосив про досягнення попередньої домовленості з представниками Європарламенту про продовження призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС до червня 2025 року, але з новими обмеженнями на сільськогосподарську продукцію.

Про це йдеться у пресрелізі Ради Європейського Союзу.

Якщо нові обмеження будуть офіційно прийняті, то знову введуть тарифні квоти на імпорт м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду, оскільки середній обсяг експорту перевищує показники попередніх років. Згідно з пресрелізом, ЄС прагне запровадити обмеження, щоб "врахувати будь-який несприятливий вплив на ринок однієї або кількох держав-членів". За угоду ще мають проголосувати європейські законодавці.

Термін чинності поточної торгової угоди закінчується 5 червня 2024 року. Якщо Рада ЄС її офіційно ухвалить, розширена угода набуде чинності 6 червня.

Що цьому передувало

Протягом кількох останніх місяців українське продовольство не/або частково ввозилося у країни ЄС. Це стало неможливим через протести польских та румунських фермерів на прикордонних пунктах пропуску. Вони виступали проти економічного впливу угоди про вільну торгівлю, яка викликала занепокоєння щодо нерівної конкуренції та ризиків для внутрішнього виробництва.

За словами протестувальників, імпорт зерна з третіх країн, зокрема України, різко зріс, витісняючи місцевих виробників, що спричинило падіння цін на зерно, обурення та обмежень як на національному рівні, так і на рівні ЄС.

31 січня 2024 року Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на весь імпорт з України до ЄС ще на рік. Пропозиція була представлена ​​в контексті вторгнення Росії в Україну та необхідності підтримувати економіку України. Також роль зіграло, що Україна отримала статус кандидата в ЄС у червні 2022 року, а переговори про вступ були відкриті в грудні 2023 року.