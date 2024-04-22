Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем заявив, що у новий 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії повинен включати кроки проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід вже існуючих обмежень.

Про це глава шведської дипломатії сказав перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, 22 квітня, передає агентство Reuters.

Білльстрем підкреслив, що обговорення деталей чергового санкційного пакета проти РФ — це одна з найважливіших тем зустрічі європейських міністрів.

"Ухвалення 14-го пакету санкцій – одна з найважливіших речей, ми маємо намір включити до нього як заборону на імпорт (російського – ред.) скрапленого природного газу, так і заходи проти російського "тіньового флоту", – зазначив він.

Водночас Білльстрем зазначив, що ще одним важливим питанням є необхідність того, щоб військові поставки здійснювались в Україну безперервно.

"Щоб допомогти країні, яка зараз бореться за нашу свободу і нашу безпеку", – сказав міністр закордонних справ Швеції.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринках зросли ціни на нафту.

На початку липня країни "Групи семи" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня ЄС затвердив 8-й пакет антиросійських санкцій, який зокрема закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мали набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.