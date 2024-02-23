ЄС ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ

Європейський Союз 23 лютого ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

“Сьогодні, у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти режиму Путіна, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни, а також тих, хто суттєво його підтримує”, — йдеться у повідомленні.

Новий пакет включає наступні заходи:

Індивідуальні санкції

Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

“Нові списки, узгоджені сьогодні, спрямовані насамперед на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, включаючи тих, хто причетний до постачання зброї з КНДР до Росії, а також представників судової влади, місцевих політиків та осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей”, — зазначається у релізі.

Загалом, обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі застосовуються до понад 2000 фізичних та юридичних осіб.

Зазначені особи підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на в'їзд, що не дозволяє їм в'їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада додала 27 нових суб'єктів до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні проти України. До них будуть застосовані більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді та Туреччині) і були залучені до обходу торговельних обмежень, інші є російськими підприємствами, що займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для російського військово-промислового комплексу.

Крім того, рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки, додавши до нього компоненти для розробки і виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Нарешті, ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які, зокрема, сприяють посиленню російського промислового потенціалу, таких як електричні трансформатори.

Чавун та сталь

Рішення додає Велику Британію до переліку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів щодо імпорту заліза та сталі з Росії, а також комплекс заходів імпортного контролю, які по суті є еквівалентними заходам, що застосовуються в ЄС.

Відповідні правові акти незабаром будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Як відзначив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, напередодні другої річниці від початку повномасштабного вторгнення президента РФ Володимира Путіна в Україну Європейський Союз продовжує посилювати тиск на Росію.

“Сьогодні ми продовжуємо посилювати обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, націлюючись на подальші суб'єкти в третіх країнах, які постачають обладнання, а також на тих, хто відповідальний за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми залишаємося єдиними у нашій рішучості зламати російську військову машину і допомогти Україні перемогти у її законній боротьбі за самооборону і відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет”, — наголосив Боррель.

Що цьому передувало

14 та 15 грудня 2023 року Європейська Рада ухвалила висновки, в яких підтвердила своє засудження агресивної війни Росії проти України, що є явним порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону від російської агресії.

Європейська Рада також заявила, що здатність Росії вести агресивну війну необхідно і надалі послаблювати, в тому числі шляхом подальшого посилення санкцій, їх повного та ефективного виконання та запобігання їх обходу, особливо щодо товарів з високим ступенем ризику, у тісній співпраці з партнерами та союзниками.

12 лютого 2024 року Рада ухвалила рішення та регламент, що роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють активами та резервами Центрального банку Росії, які знерухомлені внаслідок обмежувальних заходів ЄС.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.