Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що на відміну від деяких держав, які роблять це приховано, Угорщина готова відкрито обговорювати з Росією співпрацю у секторах економіки, проти яких Євросоюз не запроваджував санкцій.

Про це Петер Сіярто сказав на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Вишеградської четвірки".

"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі – відкрито", — пояснив він.

Сіярто зазначив, що обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.

"А потім, я думаю, ви не порушуватимете це питання лише перед тими, хто готовий відкрито це питання обговорювати", — сказав очільник МЗС Угорщини.

Серед іншого Сіярто зазначив, що для Угорщини Словаччина є другим, Польща – третім, а Чехія – четвертим за значенням торговим партнером.

"Ми торгуємо з цими країнами на суму понад шість мільярдів євро. Тому в наших спільних інтересах, щоб всі три країни добре працювали в економічному плані, і для цього ми повинні координувати нашу тактику, наприклад, щодо питань імпорту на європейському рівні", — сказав міністр.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринках зросли ціни на нафту.

На початку липня країни "Групи семи" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня ЄС затвердив 8-й пакет антиросійських санкцій, який зокрема закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мали набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.