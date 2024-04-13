У Фінляндії заявляють про ризик розливу російської нафти у Балтійському морі

Ризик великого розливу нафти в Балтійському морі зріс після того, як Росія почала використовувати "тіньовий флот" танкерів, щоб обійти обмеження на експорт нафти.

Про це повідомляє AFP із посиланням на прикордонну охорону Фінляндії.

"Звичайно, наша оцінка, особливо протягом останнього року, полягала в тому, що існує підвищений ризик аварії з наслідками для навколишнього середовищ", — сказав виданню керівник відділу морської безпеки Головного управління прикордонної служби Фінляндії Мікко Сімола.

За його словами, близько 70 "тіньових" нафтових танкерів, кожен з яких може перевозити понад 100 000 тонн сирої нафти, щотижня проходять через Фінську затоку. Таким чином кількість суден, які плавають у цьому районі, приблизно така ж або навіть більша, ніж до нападу Росії на Україну.

При цьому Сімола наголосив, що поганий стан старих танкерів підвищує ризик технічних збоїв, які можуть призвести до "страшного розливу нафти", особливо через мілководдя Балтійського моря та крихкі екосистеми.

"Іншим тривожним фактором є невизначеність у власності та страховому покритті суден", — додав представник прикордонної служби, говорячи про країни, яких "раніше не було в північній частині Балтійського моря". Серед таких держав зокрема Камерун, Габон, Джибуті, Палау та Беліз.

За словами Сімоли, ці держави, ймовірно, не знайомі з навігацією в скандинавських льодових умовах, що збільшує ризик екологічної катастрофи.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринках зросли ціни на нафту.

На початку липня країни "Великої сімки" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня ЄС затвердив 8-ий пакет антиросійських санкцій, який в тому числі закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мають набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.