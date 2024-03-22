Індійські нафтопереробні заводи відмовляються від російської нафти, яку перевозять судна компанії "Совкомфлот", що перебуває під санкціями Сполучених Штатів".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Зазначається, що від вантажів з танкерів "Совкомфлоту" відмовляються як державні, так і приватні компанії, серед яких і найбільша індійська корпорація Indian Oil Corp.

При цьому, за словами джерел, індійські переробники ретельно вивчають право власності на кожне судно, щоб переконатися, що вони не пов'язані з "Совкомфлотом" або іншими компаніями, які перебувають під обмеженнями.

Як нагадують у Bloomberg, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США запровадило санкції проти "Совкомфлоту" у лютому цього року. Під обмеження водночас потрапили 14 танкерів, частка яких належить компанії.

За даними видання, у березні 2024 року на судах "Совкомфлоту" було відвантажено близько 1,5 мільйонів барелів нафти сорту Urals порівняно з 4,4 млн барелів у січні та 4,7 млн барелів у лютому цього року.

"Совкомфлот" — найбільша російська судноплавна компанія та один із світових лідерів у морських перевезеннях вуглеводнів, а також в обслуговуванні та підтримці шельфової розвідки та видобутку нафти та газу.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня 2022 року Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринкахзросли ціни на нафту.

На початку липня 2022 року країни "Групи семи" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня 2002 року ЄС затвердив 8-й пакет антиросійських санкцій, який зокрема закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мали набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада 2022 року стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.