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Кулеба поговорив із главою МЗС Франції та закликав Париж надати Україні системи ППО
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Кулеба поговорив із главою МЗС Франції та закликав Париж надати Україні системи ППО

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Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. AP

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба обговорив із французьким колегою Стефаном Сежурне наслідки російських повітряних атак на енергосистему України та закликав Париж посилити українську ППО.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X.

"Я розмовляв зі своїм французьким колегою про останній російський масований авіаудар та його вплив на енергосистему, економіку та цивільних українців. Подякував Франції за кроки, які вона зробила в минулому для забезпечення України додатковою ППО, і закликав Париж активізувати свої зусилля щодо надання Україні нових систем, здатних перехоплювати балістичні ракети", — розповів міністр.

Кулеба зауважив, що "і Київ, і Париж знають, де знаходяться ці системи ППО" і наголосив, що діяти потрібно терміново.

"Певні рішення можна приймати швидко. Інші вимагають часу, але роботу над ними потрібно починати негайно. Потрібні термінові дії", — сказав очільник МЗС України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Німеччина ініціювала аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що можна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. Внаслідок російської атаки повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині, повідомили Суспільному у пресслужбі "Центренерго".

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