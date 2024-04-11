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Від початку року РФ повітряними атаками вразила 97% цивільної інфраструктури України — Кислиця
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Від початку року РФ повітряними атаками вразила 97% цивільної інфраструктури України — Кислиця

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ООН, Україїна, обстріли
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки ООН, 21 липня 2023 року. AP

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що з початку цього року Росія випустила по українських містах і селах майже 1 000 ракет, близько 2 800 ударних безпілотників типу "Shahed", а також майже 7 000 керованих авіаційних бомб.

Про це Сергій Кислиця розповів під час засідання Ради безпеки ООН 11 квітня, передає кореспондентка Суспільного.

"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вразили цивільну інфраструктуру. Після березневої атаки було знищено 80% усіх теплових електростанцій", — сказав він.

Представник України при ООН зазначив, що навіть російській пропаганді було важко пояснити, як руйнування українських міст і безладне вбивство українців можна вважати "визволенням братнього народу".

Їм було важко повторювати брехливу мантру про бомбардування Донбасу протягом 8 років, як приводу для війни на тлі того, що російська армія протягом 2 років наполегливо знищувала все нові й нові міста і села Донбасу. Крім того, надзвичайно важко було уявити, що Росія бореться з неонацизмом, копіюючи всі моделі поведінки нацистського Рейху", — сказав Кислиця.

Він підкреслив, що навіть якщо режими Путіна та Гітлера "не є однояйцевими близнюками, вони мають однакову токсичну ДНК".

"80 років тому майже ціле життя, витрачене на умиротворення, призвело до Другої світової війни. Спроби умиротворення нового агресора, які ми спостерігали з 2014-го по 2022 роки, призвели до повномасштабної війни на європейському континенті. Уроки історії мають бути засвоєні. Якби Рада безпеки ООН існувала під час Другої світової війни, чи сиділи б її члени за одним столом з нацистами, коли вони руйнували європейські міста і відправляли тисячі людей до концтаборів, а ми зараз сидимо з сучасними їхніми попередниками", — зауважив Кислиця.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

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