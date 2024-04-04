Німеччина ініціює аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що модна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Німеччина, як голова коаліції протиповітряної оборони, ініціює зараз негайно аналіз всіх наявних, не лише у союзників, але взагалі у світі, батарей Patriot та інших систем ППО, а також, що можна зробити, які комбінації збудувати, щоб ці батареї були доставлені в Україну", — сказав він.

Перед засіданням Ради Україна — НАТО Кулеба заявив, що його головним меседжем на заході на рівні голів МЗС стануть комплекси Patriot.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що США ще не передавало Україні системи Patriot — це робили інші країни. 5-7 цих ППО-систем від Сполучених Штатів могли б розблокувати небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.