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Щоб закрити Україну повністю, треба 25 систем Patriot — Зеленський
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Щоб закрити Україну повністю, треба 25 систем Patriot — Зеленський

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot. Я можу сказати, аби закрити Україну повністю, на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній", — зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що назвав кількість, тому що це вже не секрет — про потребу знають всі партнери України. За словами глави держави, вони навіть знають точки, де повинні стояти та діяти відповідні системи.

Зеленський підкреслив, що Україні підійдуть й аналоги Patriot: "Є кілька у світі, вони працюють також дуже непогано".

"Так, виглядає, як велика кількість, але і територія України дуже велика. Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті ж регіони, куди не прилітає або майже прилітає, якщо питання про це, повністю накрити нашу державу, нам в сьогоднішній структурі протиповітряної оборони України з усіма тими іншими системами, які в нас є, нам потрібно 25 систем Patriot", — додав президент.

2 січня тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що під час масованого обстрілу України Повітряні сили збили 10 із 10 російських ракет "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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